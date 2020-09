Los smartphones plegables escenifican una reciente apuesta de los fabricantes y han dado lugar a una tendencia al alza que se halla en pleno proceso de evolución (se palpa que queda camino por recorrer en la tecnología de las bisagras y las pantallas flexibles). Samsung debutó en la vertiente con el Galaxy Fold y después, el pasado febrero, apareció el Galaxy Z Flip, dispositivo que ha probado 20Bits y que constituye un sugerente capricho.

El calificativo apuntado encierra dos realidades: el móvil llama la atención y seduce pero a la vez propone aspectos que en el fondo no resultan necesarios para el usuario medio. Comprarlo, por lo tanto, depende de las funciones que se busquen. Si uno quiere potenciar la experiencia y darse un gustazo (no hay que olvidar que cuesta 1.500 euros), el Galaxy Z Flip es una opción a contemplar más allá de que parece haber quedado algo arrinconado en el catálogo de Samsung por el aluvión de novedades, en especial por los Note20 y el Z Fold 2. Si se intuye que luego en la práctica no se van a explorar y exprimir sus posibilidades, quizá no sea el teléfono idóneo.

Las sensaciones con el Samsung Galaxy Z Flip, plegable de tipo concha, mejoran conforme más se utiliza, de modo que su efecto cautivador es progresivo. De hecho, al principio invade una leve decepción en cuanto a la cubierta, al menos en lo que respecta al color Mirror Black, sin la vistosidad del Mirror Purple, la alternativa estética para el modelo con 4G. La marca lanzó en agosto la versión 5G en las tonalidades Mystic Bronze (el popular bronce rosado) y Mystic Gray. Ambas ediciones son muy similares y la diferencia fundamental reside en la conectividad, que supone pasar del procesador Snapdragon 855+ al 865+.

Una pantalla estimulante

Gracias a su pantalla, consultar Internet con el Z Flip es una maravilla (20Bits)

El ligero matiz negativo inicial desaparece nada más abrirlo y empezar a disfrutar de su señora pantalla de cristal plegable, un panel Infinity Flex de 6,7 pulgadas (Dynamic Amoled y con resolución FHD+) que convierte la navegación en una maravilla. El pliegue de su parte central (donde figuran los discretos bordes indicativos del mecanismo interno) se nota cuando está apagado y hay reflejos, si bien en medio del uso el factor queda minimizado y no importuna.

Las primeras ocasiones el móvil se abre y se cierra con cierto miedo por aquello de pensar que puede dañarse con facilidad. Sin embargo, pronto se impone la tranquilidad al comprobar la resistencia de la tecnología articulada. En todo caso, en la configuración previa aparece un listado con recomendaciones del fabricante como la de “evita presionar fuerte la pantalla o la lente de la cámara frontal. Pulsa la pantalla suavemente para no dañarla”.

El pliegue que se refleja en la parte central queda minimizando cuando se navega (20Bits)

Abierto es tan grande que cuesta bastante manejarlo con una sola mano, si bien se usan las dos sin mayor inconveniente. No obstante, si se prefiere, contempla el Modo Una Mano, que cuando se activa reduce el tamaño operativo del panel para desenvolverse por este con más facilidad.

Su comodidad y la mini pantalla de la cubierta

Uno de los reclamos del Galaxy Z Flip reside en la comodidad derivada de su pequeño tamaño cuando se pliega. Cabe literalmente en la palma de la mano. A priori parece que pesa un poco (183 gramos), pero al meterlo en el bolsillo uno casi se olvida de que lo lleva encima.

La cubierta exhibe el módulo con las dos cámaras traseras (gran angular y ultra gran angular, cada una de 12 MP) y una diminuta pantalla rectangular de 1,1 pulgadas (Super Amoled) concebida para las notificaciones. Al tocarse y activarse, primero muestra la hora, la fecha y el nivel de batería, y al desplazar el dedo se ven los posibles mensajes. También permite cambiar la canción que se escucha en ese momento así como rechazar llamadas.

Como curiosidad, esta mini pantalla sirve asimismo para los selfis. La función se activa al tocar dos veces el botón lateral de encendido. Cuando tu rostro sale en pequeñito, para disparar basta con pulsar el botón destinado en origen al volumen.

El Modo Flex

Así luce la aplicación de la Cámara con el Modo Flex (20Bits)

El Samsung Galaxy Z Flip está ideado para realzar la experiencia gracias al Modo Flex y al hecho de que puede dejarse medio abierto, al estilo de un portátil, posición que aporta atractivo por su versatilidad y lo que ofrece en lo relativo a las fotos (los distintos ángulos, el plus que da a los selfis), las videollamadas con manos libres y la multitarea.

Si por ejemplo se entra a la cámara y se pone el móvil en el citado ángulo, la parte de arriba corresponde a la de visualización y la de abajo, a los controles. Al margen de la cuestión plegable, las opciones fotográficas y de vídeo entrañan recorrido de alta gama, rasgo ya percibido al hacer de partida una fotografía con los valores predeterminados.

Imagen de un parque tomada con el modo predeterminado del Galaxy Z Flip (20Bits)

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip (versión 4G) (aspectos básicos)

​ ​Pantalla: 6,7 pulgadas (Infinity Flex /Dynamic Amoled)

Pantalla de la cubierta: 1,1 pulgadas (para notififaciones)

Configuración: 8 GB de memoria RAM + 256 GB de almacenamiento interno

Procesador: Snapdragon 855+ (Qualcomm)

Cámara dual trasera: Gran angular (12 MP) y ultra gran angular (12 MP) (estabilización óptica, zoom digital hasta 8x, garabación HDR10+)

Cámara frontal: 10 MP (perforada en pantalla, sin notch)

Batería: 3.300 mAh (carga rápida e inalámbrica)

Puntuación 20bits: 8/10 Lo mejor: da gusto usar su pantalla.

​Lo peor: en el fondo el móvil no deja de ser un capricho…

