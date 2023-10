Google es sinónimo de gigante. Y si es cierto eso de que 20 años no es nada, como cantaba Gardel, yo soy muy joven y la compañía de Mountain View todavía más.

La tecnológica acaba de celebrar su 25 aniversario desde que nació en un garaje de la mano de los estudiantes de la Universidad de Stanford Larry Page y Serguéi Brin. Desde entonces ha llovido mucho, tanto que, según Statista, a fecha de julio de 2023, tenía una cuota de mercado del 83,49%.

¿Y qué pasa con España? Aquí Google es todavía un adolescente: a finales de septiembre se cumplieron dos décadas del inicio de su trayectoria en nuestro país, una carrera de fondo que aún continúa y cuyo pistoletazo de salida fue una primera oficina en Madrid.

Google puede jactarse de ser el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial, pero desde que se creó la compañía ha pasado de ser un buscador a ser muchas cosas más. En 20bits hemos entrevistado a Anaïs Pérez, directora de Comunicación de Google para España y Portugal, para que nos hable del pasado, presente y futuro de una de las empresas más famosas del mundo.

¿Cómo ha sido la evolución de Google en España durante estos 20 años? ¿Las metas siguen siendo las mismas?Hemos tenido una evolución permanente con un objetivo que no ha cambiado y es ayudar a España a ser un país más competitivo digitalmente. Eso ha conllevado que durante estas dos décadas hayamos invertido tiempo, esfuerzo y recursos en tres principales áreas: por un lado, la creación de infraestructura (las tres oficinas de Google ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga; el Campus para emprendedores; la región Cloud en Madrid; el cable submarino que conecta Estados Unidos con Reino Unido y el País Vasco y, el 29 de noviembre, la apertura de nuestro centro de ciberseguridad europeo ubicado Málaga).

Por otro lado, el desarrollo de proyectos para ayudar a las empresas a estar más preparadas digitalmente con nuestros productos y servicios (desde soluciones publicitarias hasta la incorporación de tecnologías en la nube y la inteligencia artificial) lo que ha conllevado que las compañías puedan crecer en negocio y contratar talento. En estos 20 años, el impacto económico de Google, gracias al uso de las empresas de nuestras tecnologías, es de 151.000 millones de euros y 121.000 puestos de trabajo de media anual, 55.000 de ellos para mujeres.

Por último, la preparación de la sociedad en competencias tecnológicas. Si algo es clave en el desarrollo de un país es que su fuerza laboral sea capaz de abrazar las oportunidades que brinda la tecnología, bien mejorando su posición laboral, creando su propio negocio o directamente accediendo a un puesto de trabajo. En los últimos 20 años hemos formado a más de un millón de personas en España en competencias digitales, 150.000 han encontrado trabajo, mejorado su posición laboral o emprendido su negocio.

Además, tenemos delante de la mesa dos grandes áreas de trabajo, la ciberseguridad y la Inteligencia Artificial. Conscientes de la necesidad de que un país, para que pueda seguir desarrollándose, tiene que estar seguro: sus empresas, instituciones y los propios internautas, desde Google llevamos años apostando con solidez en la formación de empresas y personas en el entorno de la ciberseguridad, además de en la compartición de conocimiento con socios e instituciones para que aumenten sus grados de seguridad. El 29 de noviembre, además, abriremos el Google Safety Engineering Center (GSEC), centrado en Ciberseguridad, en Málaga. Un hub con impacto europeo que tiene como objetivo analizar, formar y compartir información relativa al estado de la ciberseguridad y, entre todos, poder desarrollar un ecosistema más seguro.

Y finalmente, la Inteligencia artificial, y cómo seguimos desarrollando tecnología con base en la IA que beneficie a toda la sociedad. Hace ya siete años desde que comenzamos nuestro viaje enfocándonos en ser una compañía donde la Inteligencia Artificial debía estar en el centro de todos nuestros desarrollos y la hemos estado aplicando para hacer nuestros productos mucho más útiles, ejemplo de ello es la redacción inteligente en Gmail o poder buscar la ruta más ecológica en Google Maps.

Con la IA generativa vamos un paso más allá ofreciendo una experiencia más personalizada para usuarios, empresas y comunidades.

Creemos que hacer de la IA una herramienta útil para todo el mundo es fundamental y lo estamos haciendo de cuatro maneras: mejorando el conocimiento y aprendizaje y profundizando en la comprensión del mundo; impulsando la creatividad y la productividad, para que cualquiera pueda expresarse y llevar a cabo lo que tiene que hacer; permitiendo a los desarrolladores, empresas y otras organizaciones crear sus propios productos y servicios transformadores, y construyendo e implementando IA de manera responsable, para que todos puedan beneficiarse.

¿Cómo comenzó la relación de los usuarios con Google? ¿Fueron inicios difíciles o la adopción y uso se vivió con entusiasmo?Diría que hemos madurado juntos. El objetivo de Google en todos los desarrollos de sus productos ha sido organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil a todos los usuarios. Con ese mantra se creó el buscador y se generaron otros servicios como el correo electrónico Gmail, Google Maps, YouTube, Android y un largo etcétera. La adopción por parte de los usuarios españoles siempre ha sido buena porque han encontrado en nuestros productos aquello que necesitaban y les han hecho la vida más fácil, que es de lo que se trata. Pero en Internet todo está a un clic de distancia, es decir, los usuarios te eligen porque encuentran una utilidad, pero en el momento en el que hay otro servicio mejor se van.

¿Ha cambiado la manera en la que la ciudadanía se relaciona con Google y sus herramientas? ¿Cuánto y cómo?La manera en que cualquier usuario se relacionaba con la tecnología hace 20 años y ahora es muy distinta. Imagina que hace 20 años los resultados del buscador eran links azules y a día de hoy puedes llevar a cabo una búsqueda instantánea simplemente utilizando la cámara de tu móvil. Y esto ocurre porque las necesidades de los usuarios hace 20 años y ahora no son las mismas. Hay un dato muy curioso que me gusta siempre resaltar y que describe muy bien este hecho. En 2001 Jennifer López acudió a los Grammy Latinos con un vestido verde maravilloso y los usuarios fueron a Google a intentar localizar información sobre el vestido. Obviamente lo que el buscador les devolvía eran links azules inservibles porque la gente quería ver, con imágenes, el atuendo de la artista. A raíz de que los ingenieros analizaron este pico de búsquedas, decidieron crear Google imágenes. Se observó una necesidad y se desarrolló un producto para dar respuesta a la misma. Por tanto, claro que la forma de relacionarse a lo largo de los años cambia y el objetivo siempre es ser innovadores para dar el mejor servicio a los usuarios.

¿Cómo le explicarías a una persona con pocos conocimientos tecnológicos cómo funcionan las búsquedas de Google? Me gustaría invitar a todos los usuarios a que accedieran a la página “Cómo funciona Google” (How search works), ya que de una manera muy gráfica y sencilla explica de qué manera funciona la búsqueda y el algoritmo de Google.

Voy a intentar resumir lo principal. Google se encarga de organizar la información de las páginas web que existen en el mundo en un índice. Este índice es como una biblioteca, pero contiene más información que todas las bibliotecas del mundo juntas. Cuando un usuario hace una búsqueda, en una fracción de segundo, los algoritmos revisan los cientos de miles de millones de páginas web de ese índice para encontrar los resultados más relevantes y útiles en función de aquello que la persona ha buscado. Para ayudarte a encontrarlo, te ofrecemos resultados en muchos formatos útiles: links azules, mapas con indicaciones, imágenes, vídeos o noticias.

Para poder dar la información más útil, los algoritmos de la Búsqueda tienen en cuenta muchos factores y muchas señales, como las palabras utilizadas, la relevancia de cada página, el grado de especialización de las fuentes, la ubicación y la configuración que tenga el usuario. El peso que se da a cada factor cambia dependiendo de la naturaleza de la pregunta realizada. Por ejemplo, la fecha del contenido tiene una mayor relevancia al responder a consultas sobre noticias de actualidad que en consultas acerca de definiciones que pueden aparecer en un diccionario.



El algoritmo que mueve la plataforma ha vivido muchas iteraciones. ¿Cómo afecta esto a los usuarios? ¿Cuál es el propósito de estos cambios?Los algoritmos van cambiando a lo largo del tiempo para dar una mejor respuesta a las búsquedas que hacen los usuarios, en términos de calidad y para evitar técnicas de spam u otras actividades fraudulentas.

¿Es la privacidad importante para los usuarios o es algo que cada vez se difumina más entre sus preocupaciones a la hora de relacionarse y manejarse en Internet?

La concienciación y el interés de los usuarios por la privacidad y por cómo utilizan las empresas sus datos ha crecido en los últimos años y esto es buena señal porque demuestra que quieren entender y conocer qué pasa con esa información.

El concepto “privacidad online” se incrementó, por ejemplo, en más de un 50% en todo el mundo en el año 2020. Sin embargo, detectamos que hay todavía una falta de conocimiento en cosas tan básicas como qué ocurre cuando una persona acepta o rechaza las cookies en una página web. Desde Google hemos creído siempre que la privacidad tiene que ir acompañada de tres conceptos clave: seguridad, transparencia y control.

Cuando los usuarios comparten con nosotros sus datos, es clave que estos estén seguros en nuestros servidores. Por ello ponemos la máxima protección para evitar que se produzcan ataques o injerencias utilizando tecnología avanzada. Como ejemplo me gustaría destacar que, cada día, Gmail bloquea automáticamente más de 100 millones de intentos de phishing, Google fotos encripta 4.000 millones de imágenes y Play Protect realiza escaneos de seguridad para comprobar 100.000 millones de apps instaladas en los dispositivos móviles.



¿Cómo y cuánto accede Google realmente a la información de los usuarios? ¿Y cuál es el objetivo de conocer ese tipo de datos?Es fundamental que los usuarios conozcan qué datos están compartiendo con nosotros y de qué manera los estamos utilizando. Por ello, hace más de diez años que creamos Mi Cuenta, un único espacio donde cualquier usuario que interactúe con productos de Google puede acceder para conocer qué datos está compartiendo con nosotros. Yo animo a todos los lectores a que accedan y miren Mi Actividad, donde pueden ver no solo los datos que comparten con nosotros, sino decidir qué quieren hacer con ellos.

Y ligado con esto, voy al control. Cualquiera, dentro de Mi actividad, puede decidir si quiere borrar todos los datos que está compartiendo con nosotros, modificar de qué manera los comparte con nosotros y descargarse toda esa información y guardársela o incluso llevársela a un producto de la competencia.

Creo que es clave que las personas tomemos conciencia de la importancia de la privacidad y las empresas sigamos trabajando en ofrecer seguridad, transparencia y control.

Basándonos en los últimos movimientos de la compañía, parece que la inteligencia artificial es el futuro de Google. Algunos expertos han señalado que puede suponer la desaparición de la búsqueda en navegador tal y como la conocemos. ¿Cómo afronta la compañía esta nueva era basada en la IA?Para Google, la inversión en Inteligencia Artificial no es algo nuevo. Llevamos más de siete años poniendo la IA en el centro del desarrollo de todos nuestros productos y servicios y, lo hacemos, siguiendo unos principios éticos muy claros que han regido todas nuestras creaciones. Consideramos que es fundamental hacer de la IA una herramienta útil para todo el mundo y llevarlo a cabo de manera audaz y responsable. Por eso nos enfocamos en cuatro grandes áreas: que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar el conocimiento y aprendizaje y profundizar en la comprensión del mundo; que impulse nuestra creatividad y productividad, para que cualquiera pueda expresarse y llevar a cabo lo que tiene que hacer (en este punto la IA generativa como Bard es muy útil); permitir a los desarrolladores, empresas y otras organizaciones crear sus propios productos y servicios transformadores y, finalmente, construir todo esto de manera responsable para que todo el mundo pueda beneficiarse.

¿Qué está haciendo Google España para beneficiar a los ciudadanos en nuestro país?Durante estas dos últimas décadas, nos hemos esforzado en invertir tanto en la preparación y formación de las personas y las empresas en el mundo digital como en la creación de una infraestructura sostenible de internet que se ha traducido en un impacto real en la economía de nuestro país.

Solo por compartir algunas de las principales cifras, de acuerdo al informe elaborado por Public First, el impacto de los productos de Google en la actividad económica española fue de 151.000 millones de euros en los últimos 20 años, 19.000 millones solo en 2022. Esto ha permitido el mantenimiento de 121.000 puestos de trabajo de media en el país en estas dos décadas.

Hasta hoy hemos formado a 1,3 millones de personas y contribuido a que 150.000 encuentren trabajo, asciendan profesionalmente o hayan hecho crecer un negocio.

Hemos invertido en infraestructura como la región Cloud y el cable submarino que conecta Estados Unidos con Reino Unido y el País vasco, clave para que las empresas se beneficien de la tecnología punta que desarrollamos; pasando por el Campus de emprendedores que ha hecho que las startups que allí han crecido levanten más de 1000 millones de euros de capital y generen 8.000 puestos de trabajo; pasando por nuestro centro de ciberseguridad en Málaga que abrirá las puertas el 29 de noviembre y tiene como fin compartir y formar a empresas, personas e instituciones en el mundo de la ciberseguridad.

Nuestra apuesta por el país siempre ha sido clara y nuestro objetivo es que España sea un país cada vez más competitivo digitalmente.

Para mi generación, existía una idea romántica sobre lo que es trabajar en Google. ¿Es ese ambiente dinámico y divertido real? ¿Los veinteañeros de ahora todavía sienten lo mismo?Yo llevo 15 años en esta compañía y nunca me he aburrido porque los retos a los que me llevo enfrentando más de una década están cambiando el mundo. Google tiene muy clara una cosa y es que su mayor valor son sus empleados, esto hace que no solo el ambiente de trabajo sea dinámico, flexible y con personas que están comprometidas con lo que hacen, sino que todo eso se desarrolle en un contexto de libertad para que cada uno pueda ser como realmente es. Para poder hacer esto es clave desarrollar una cultura donde la diversidad, equidad e inclusión estén presentes valores que, además, ahora tiene muy en cuenta la generación Z cuando está buscando en qué empresa trabajar.

Lleva trabajo y esfuerzo crear este tipo de equipos porque los procesos de contratación se dilatan más en el tiempo y porque cuando contratas a gente distinta a ti, a tus creencias, valores, etc. muchas veces la toma de decisiones puede llevar más tiempo, pero los resultados siempre son mucho mejores. Google desarrolla productos y servicios para toda la sociedad y esto solo podemos hacerlo si contratamos de manera diversa.

Esa idea romántica estaba tal vez alimentada por algo más real: el hecho de que la tecnología ha cambiado la forma en que vivimos y trabajamos. Y Google es sinónimo de tecnología. ¿Crees que todos los cambios que ha traído la era digital son positivos? ¿Hay algún avance tecnológico que tú eliminarías o cambiarías? (Tal y como ha impactado en la sociedad, por ejemplo, todos los problemas que hemos visto esta semana con el caso de los deepfake de desnudos hechos a menores).Yo creo que la tecnología tiene que tener como fin hacer más fácil la vida de las personas y generar un mayor estado de bienestar para todos. En esta carrera por el desarrollo, sin duda creo que la tecnología ha permitido enormes avances, desde facilitarnos la comunicación con las personas sin importar el lugar donde se encuentren, hasta descubrir la estructura tridimensional de las proteínas y saber si una persona tiene una enfermedad o resistencia a los antibióticos. Dicho esto, el uso que se da a la tecnología no siempre es el correcto, depende de cómo los humanos la implementemos, por eso es clave formar a las personas en no solamente saber cómo utilizar la tecnología, sino para qué sirve y qué impacto tiene y, diría que, sobre todo, a los más jóvenes, hacerles partícipe de todo este desarrollo para que no solo sean meros consumidores de la tecnología sino desarrolladores de la misma.

¿En qué momento se encuentra el sector tecnológico y qué le recomendarías a los jóvenes que ahora quieren introducirse en él?Yo creo que el sector tecnológico es y va a seguir siendo esencial en las próximas décadas. Es clave que los jóvenes tengan conocimiento de cómo se desarrolla la tecnología y el impacto que tiene en la vida de las personas. Para todos aquellos que quieran estudiar y profesionalizarse en las distintas ramas que abarca la tecnología, que son amplísimas, les diría que es clave la formación constante y ser ambiciosos, porque el nivel de rapidez con la que cambia todo nos obliga, a todos los que formamos parte de este mundo, a entender la magnitud de los avances y de qué manera nos afecta a nivel profesional y personal.