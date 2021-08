Así lo afirmó al encabezar esta tarde la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza.

Con un fuerte discurso contra la oposición, el Presidente volvió a referirse a la polémica por la foto de la reunión social en plena pandemia. “El único responsable soy yo, me hago cargo”, dijo al sostener que se intentó hacer una interpretación de que buscó cargar culpas sobre la primera dama por la reunión.

“Me pasé el fin de semana leyendo la hipocresía de los que me criticaban. Por un desliz, un descuido se organizó una comida que no debía organizarse. No anduve con vueltas y en menos de 24 horas dije que lamentaba lo que había sucedido, que no tendría que haber pasado. Y me disculpé ante el pueblo. Algunos dijeron que le eché la culpa a mi compañera, pero no, me hago cargo. Fui yo, y doy la cara”, señaló.

“Si alguno piensa que me va a hacer caer por un error que cometí, sepan que me hacen más fuerte”, agregó.

Además, disparó contra el macrismo al asegurar que por lo que nunca tendrá que pedir disculpas es por endeudar al país, cerrar el ministerio de Salud y de Trabajo, permitir que sus familiares blanqueen dinero, o hacer negocios con los peajes o parques eólicos. Esos últimos fueron dardos directos contra Mauricio Macri, cuya familia se benefició durante su gestión con medidas que tomó su gobierno.