El sábado, cumplimentando la 23° fecha de la liga de veteranos de Catamarca, en cancha de SOEM, se enfrentaron Círculo Médico y el último campeón de la categoría UTA. En un partidazo, los galenos le quito el invicto ganándole 1 a 0. Con gol del “Kililo”

El partido fue durísimo, áspero y muy bien jugado por ambos. UTA no perdía hace dos años, fueron los últimos campeones de la categoría y de casi todos los campeonatos q jugaron todo este tiempo. Los dirigidos por Torres tuvieron dos opciones clarísimas una en cada tiempo, pero los médicos tiene un muy buen arquero René Orellana con experiencia y sabiduría las capitalizo.

Los dirigidos por el maestro Tatin Molina, en el 1er tiempo también tuvo varias oportunidades para desnivelar y no concretaron, se repitieron el dominio del primer periodo y salimos

0 a 0.

En el segundo periodo, como en el 1ro los 10 primeros minutos fueron para el último campeón. Con la solvencia de su zaga central, el buen juego de Jorge Barros y el talento de Defillipo, pero la temible delantera del colectivero estuvo con la pólvora mojada. Los galenos los aguantaron bien y salían jugando, pero la fortuna no estaba de su lado tuvieron tres mano a mano que las desperdiciaron. El gol estaba al caer, cada vez lo tenían encerrados y Marito Pinto salvo varias oportunidades, el nerviosismo medico hacia que no concretaran, frente el arco solo. Cosas del fútbol. Hasta que de tanto va el cántaro al agua que finalmente se rompe, tras una muy buena jugada por derecha desbordo el “Paho” Figueroa, tiro el centro y entro a la carrera el kililo adentro del área grande y con zurda la clavo en el ángulo, un gol de otro planeta. Y fue otro partido, dominaron hasta el final y tuvieron para aumentar varias veces y no se dio. Todas las líneas muy sólidos y solidarios, los cambios ayudaron, lo hicieron bien y aportaron en el juego y en las ganas de ganar y mantener el resultado. AHORA PUNTEROS JUNTO A UTA.

