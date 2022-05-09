CAT. ÚNICA

CAI-SA LIBRE; REV 2-3 LIBERAL ARG.; CHACARITA 3-0 POLICIAL; CIRCULO MEDICO 0-0 SANTA CRUZ; C.E.C 0-0 LA ESTACION; BCO. CATAMARCA 2-1 UTHGRA; DEP. JUVENTUD 1-0 GRAL. PAZ; FOMENTO 0-3 TESORIERI; SAN LORENZO (S) SIND. VIAL; NINO 1-4 INDEPENDIENTE; ESTUDIANTES 1-0 JUV. DE LA FALDA; ASTRADA 1-2 MADERERA; LAS PIRQUITAS 1-3 SALTA CENTRAL; EL AUTENTICO 0-0 UTA;
BANCO NACION 3-0 9 DE JULIO.

CAT. MAXI

POLICIAL LIBRE; UTHGRA 2-0 BCO CATAMARCA; JUV. DE LA FALDA 2-0 SALTA CENTRAL; TESORIERI 2-0 LOS AMIGOS; SANTA CRUZ 1-3 CIRCULO MEDICO; SAN LORENZO 1-1 C.E.C; BANCO NACION 2-0 SOEM;
FOMENTO 2-6 INDEPENDIENTE; POLICIAS RET. 2-1 CHACARITA; LIBERAL ARG. 2-0 MADERERA; LAS PIRQUITAS 0-2 EL AUTENTICO; SAN RAMON 3-2 DEP. JUVENTUD; REV 0-0 SOCIAL ROJAS; NINO 0-0 ASTRADA; CAI-SA 0-0 UTA; 9 DE JULIO 2-0 SIND. VIAL.

CAT. SÚPER MAXI

C.E.C 0-1 SOCIAL ROJAS; UTA 1-3 REV; SAN RAMON 0-6 ESTUDIANTES; LA ESTACION 1-2 MADERERA;
9 DE JULIO 2-0 CAI-SA; NINO 3-0 POLICIAL; FOMENTO 3-1 LIBERAL ARG.; JUV. DE LA FALDA 1-1 SALTA CENTRAL; DEP. JUVENTUD 5-1 LAS PIRQUITAS; SANTA CRUZ 5-1 LOS AMIGOS; CIRCULO MEDICO 0-1 POLICIAS RET.; TESORIERI 0-2 BCO CATAMARCA; SOEM 0-4 EL AUTENTICO; INDEPENDIENTE (S) UTHGRA;
SAN LORENZO 0-0 ASTRADA; CHACARITA 0-3 BANCO NACION.

CAT. SÉNIOR

UTHGRA 3-1 TESORIERI; 9 DE JULIO 1-2 REV; SAN LORENZO 4-0 DEP. JUVENTUD; LOS AMIGOS 3-3 BANCO NACION; POLICIAL 2-0 CIRCULO MEDICO; FOMENTO 1-2 MADERERA; SOEM 1-5 CAI-SA;
ASTRADA 1-1 C.E.C; POLICIAS RET. 0-0 JUV. DE LA FALDA; INDEPENDIENTE 1-1 LAS PIRQUITAS; GRAL. PAZ 1-3 SALTA CENTRAL; NINO 2-0 SOCIAL ROJAS.

CAT. SÚPER SÉNIOR

UTA 0-2 INDEPENDIENTE; SIND. VIAL 2-4 LOS AMIGOS; EL AUTENTICO 0-2 NINO; C.E.C 1-2 BANCO NACION; FOMENTO 3-10 CIRCULO MEDICO; TESORIERI RP SANTA CRUZ; GRAL. PAZ 0-3 CAI-SA.

CAT. MÁSTER

SEMIFINAL COPA DE ORO
1° FECHA – 1º AL 6º LUGAR

NINO 1-1 BCO CATAMARCA; EL AUTENTICO 0-7 BANCO NACION; CIRCULO MEDICO 0-3 INDEPENDIENTE.

SEMIFINAL COPA DE PLATA
1° FECHA – 7º AL 11° LUGAR
C.E.C LIBRE; 9 de JULIO 5-1 GRAL PAZ; LIBERAL ARG 4-1 LOS AMIGOS.

CAT. SÚPER MÁSTER

GRAL. PAZ 0-1 POLICIAS RET.; CIRCULO MEDICO 1-0 UTA; C.E.C 1-0 BCO CATAMARCA; LIBERAL ARG. 1-3 9 DE JULIO.

Fuente: El Chasqui Digital

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