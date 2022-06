La doctora Verónica Di Giovanni, directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia,

reiteró la importancia de las medidas preventivas y la vacunación ante la

circulación de virus respiratorios con una alta ocupación de camas en el hospital

de niños. En ese sentido, comentó que gran parte de los internados son menores

de un año. Al respecto, comentó: “Estos dos últimos años que nos estuvo

acompañando el Covid, hubo un efecto no buscado, pero para los niños

beneficioso que fue justamente que no circularon otros virus respiratorios gracias a

todas las medidas de cuidado que se tomaron”.

“En este momento, al volver todas las actividades estamos justamente transitando

lo que ocurre todos los inviernos que es el aumento de las enfermedades

respiratorias en la infancia”, indicó.

En esa línea, agregó que “esto tiene una particularidad, este año se han

adelantado las enfermedades respiratorias y hemos tenido, por ejemplo, influenza,

gripe en pleno verano, apenas comenzaron las clases comenzamos a transitar la

circulación de los virus que causan las bronquiolitis y estamos en este momento

en una situación que, en otros años, previo a la pandemia la transitábamos en

julio”.

“Lo importante es prevenir, evitar y cuidar a nuestros niños para disminuir la

frecuencia de las enfermedades respiratorias. Las medidas son simples que las

hemos repetido hasta el cansancio con el Covid, pero que sirven para todos los

virus que son ventilar los ambientes, el lavado de manos, evitar lugares muy

concurridos y cerrados, en los lugares cerrados utilizar el barbijo”, detalló.

Asimismo, Di Giovanni dijo que “esas medidas generales también sirven para

justamente prevenir el resto de virus respiratorios”.

“También lo importante es completar los esquemas de vacunación, en los bebés

más pequeños la lactancia materna que es un factor protector y también evitar la

exposición al humo del cigarrillo y de braseros. Todas estas medidas van a hacer

que nuestros niños se enfermen menos”, resaltó.

Además, añadió que “estas medidas no es que solo sirven para el Covid, son las

medidas generales que evitan la diseminación de los virus respiratorios. Si bien

ahora no estamos tan aislados y encerrados como estábamos antes, pero si

nosotros comenzamos a utilizar las medidas de prevención como el barbijo en

lugares cerrados, ventilar los ambientes, evitar también enviar a nuestros niños

enfermos a la escuela para no contagiar a los demás”.

“En esto hay que tener especial cuidado con los más pequeños, hablo de los

menores de 5 años y fundamentalmente los menores de 1 año que son los más

susceptibles a complicarse, a después tener que justamente requerir internación o

medidas más drásticas”, afirmó.

“Si bien no estamos en una situación de colapso, si hay una ocupación alta, que

es habitual generalmente en el mes de julio en todos los años previos, sacando los

dos años de pandemia que fue totalmente atípico”, aseveró.