Música

’30’ de Adele también fue el disco más vendido en vinilo y CD. Junto al álbum de la cantante inglesa , el single de The Weeknd ‘After Hours’, ‘Save Your Tears’, fue también uno de los discos más vendidos del mundo en el 2021.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) ha revelado que el álbum 2021 de Adele ha vendido más de cinco millones de copias en dos meses. También es el disco más vendido en vinilo y CD.

‘Save Your Tears’ de The Weeknd, que se publicó en 2020, encabezó las listas de éxitos en 18 países y fue reproducido en streaming 2.150 millones de veces. En 2020, The Weekend también tuvo el mayor disco del año con su otro single de ‘After Hours’, ‘Blinding Lights’.

Asi quedo el ranking de los Top 10 singles en el mundo del 2021 :

01 The Weeknd – ‘Save Your Tears’ (2.15billones de streams)

02 The Kid LAROI, Justin Bieber – ‘ STAY’ (2.07billones de streams)

03 Dua Lipa – ‘Levitating’ (1,88 mil millones de streams)

04 BTS – ‘Butter’ (1.76billones de streams)

05 Olivia Rodrigo – “Drivers license” (1.73billones de streams)

06 Justin Bieber (ft. Daniel Caesar, Giveon) – ‘Peaches’ (1.72billion streams)

07 The Weeknd – ‘Blinding Lights’ (1.61billones de streams)

08 Olivia Rodrigo – ‘good 4 u’ (1.61billones de streams)

09 Lil Nas X – ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ (1.60billones de streams)

10 Ed Sheeran – “Bad Habits” (1.57billones de streams)

Este es el ranking de los 10 mejores álbumes del 2021 :

01. Adele – ’30’

02. Olivia Rodrigo – ‘Sour’

03. Justin Bieber – ‘Justice’

04. Ed Sheeran – ‘=’

05. The Weeknd – ‘After Hours’

06. Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’

07. The Kid LAROI – F Love (Mix Tape)

08. ABBA – ‘Voyage’

09. Morgan Wallen – ‘Dangerous: The Double Album’

10. Doja Cat – ‘Planet Her’

Las tres listas de álbumes elaboradas por la IFPI (ventas totales, ventas físicas y vinilos) “reflejan la naturaleza verdaderamente global de la industria actual”, dijo la directora ejecutiva Frances Moore a la BBC, “con álbumes de artistas del Reino Unido, EE.UU., Corea del Sur, Australia, Japón, Canadá y Suecia que aparecen”. El dominio de Adele sobre los tres, añadió, “habla de su talento único para escribir canciones, su voz icónica y su implacable popularidad mundial”.

La noticia se produce tras la reciente revelación de que las ventas de discos en el Reino Unido en 2021 fueron las más altas de los últimos 30 años, a pesar de los problemas de retrasos y demoras ampliamente difundidos.

Según las cifras publicadas por la Industria Fonográfica Británica (BPI) el pasado mes de diciembre, este año se vendieron más de cinco millones de discos de vinilo, lo que supone un aumento del 8% respecto a 2020. Es el decimocuarto año consecutivo en el que este formato aumenta sus ventas, y los discos de vinilo representarán el 23% de todos los álbumes vendidos en 2021.

Guillermina Sanchez