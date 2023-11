Música

La cantante de Rolling in the deep hizo la confesión durante su residencia Weekends with Adele este último sábado, después de ver entre el público al médico que asistió al parto de su hijo Angelo.

Adele got really emotional after she sees the doctor who delivered her baby in the crowd while singing “When We Were Young”. 🥹

— #WeekendsWithAdele pic.twitter.com/5NLDkoahEx

— Adele Daily (@adeledailynet) October 29, 2023