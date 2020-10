Entretenimiento

El sábado pasado, la cantante británica hizo su debut como host de Saturday Night Live. En sus redes fue mostrando en entusiasmo por el desafío, y también algunos ensayos donde aparecía H.E.R., la artista que fue la invitada musical del programa.

Durante su monólogo de apertura, Adele explicó por qué se presentaba como presentadora del programa y no como artista: “Mi álbum no está terminado, y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas“. Y agregó: “Prefiero ponerme algunas pelucas … tomar una copa de vino o seis y ver qué pasa“.

Si bien fue la primera presentación como presentadora, Adele no es nueva en el programa. En el 2008 su paso por Saturday Night Live lanzó su carrera en los EE. UU. “[Fue] el programa que rompió mi carrera aquí, hace doce años”, dijo Adele. “Era la invitada musical cuando Sarah Palin apareció con la señorita Tina Fey y, obviamente, algunos millones de personas sintonizaron para verlo y ahora el resto es historia“.

Si bien su nuevo disco no está terminado, Adele no pudo con su genio y hizo un medley durante una parodia de The Bachelor, donde cantó “When We Were Young”, “Hello” y “Rolling In The Deep“.

Recordemos que en febrero había circulado un video de ella diciéndole a los presentes en la boda de un amigo que “esperaran mi álbum en septiembre“. Sin embargo, al poco tiempo su manager descartó esa posibilidad y ella le contestó a un fan en su instagram hace poco: “honestamente, no tengo idea” cuando saldrá mi álbum. Además de estar trabajando con John Legend como productor, Adele sumó a Raphael Saadiq a su equipo para su próximo material.