ESTE MIÉRCOLES 5 A LAS 20 HS EN CATA

Bajo el lema “Los Libros, portales infinitos”, la 17° edición de la Feria del Libro de Catamarca se inaugura el miércoles 5 de noviembre a las 20 horas en el escenario de CATA – Centro de Arte y Tecnología Aplicada, en Sarmiento 613.

Este acto marcará el inicio de una nueva página en la historia cultural de la provincia, reuniendo a lectores, escritores y apasionados de la literatura en el corazón de la ciudad.

El acto de apertura contará con la participación de autoridades de la provincia. La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán y la directora de Bibliotecas y Archivo, Celia Sarquís ofrecerán las palabras de bienvenida en la que destacarán la relevancia de este evento para la difusión de la lectura, la circulación de obras y autores catamarqueños y la promoción de las industrias culturales.

Seguidamente, se presentará el número artístico “Los libros, portales infinitos”, a cargo del Ballet dirigido por Paula Novaro, con coreografía y guion de Juan Manuel Hernández Novaro y la colaboración de Diana Castelli en diseño de utilería. Esta propuesta combina jazz, danza contemporánea y neoclásico, invitando a recorrer los portales que abren los libros y transportando al público desde las tradiciones de Catamarca hasta los universos de la literatura universal. La danza refleja la capacidad de la lectura para conectar emociones, identidad y creatividad, recordando que cada lector puede transformar la palabra escrita en su propio universo.

Finalizado el cuadro artístico, los asistentes podrán realizar un recorrido por los espacios de la feria, descubriendo las numerosas propuestas editoriales y culturales que ofrecerá esta nueva edición con sede en CATA (Sarmiento 613) y en el Cine Teatro Catamarca (San Martín 555).

La feria estará abierta al público desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de noviembre, en los siguientes horarios: jueves y viernes, de 9 a 13 y de 15 a 22 hs; sábado y domingo, de 9 a 13 y de 17 a 22 hs. Entrada libre y gratuita.

La programación completa está disponible en https://feriadellibro.catamarca.gob.ar/