EN EL CINE TEATRO CATAMARCA

Este jueves 6 de noviembre se podrán retirar de manera gratuita las entradas para el show «La Máquina Tanguera» de la bailarina Mora Godoy y de su compañía. Las personas interesadas en asistir al evento, deberán buscar las entradas en el Cine Teatro Catamarca, ubicado en San Martín 555, en la ciudad Capital. Será a partir de las 8 hs y hasta agotar localidades. Se entregarán dos entradas por persona.

Mora Godoy, la bailarina de tango más reconocida en el mundo, presentará su nuevo show en esta edición de la Feria del Libro. La artista junto a su compañía actuará el jueves 6 noviembre, en el Cine Teatro Catamarca, a partir de las 21.30.

El espectáculo de tango fue elegido y ovacionado a nivel nacional e internacional, por su versatilidad, autenticidad y sus bailarines magistrales que dejan impactado al público.

El show fue compaginado con figuras y estampas de las escenas tangueras más ovacionadas por los públicos de la Argentina y de todos los países del mundo, que han visto las obras ideadas, coreografiadas y bailadas por Mora Godoy.

Pero no sólo hay danza y música, además, incluye una breve historia que acompaña de modo sincronizado imágenes de video desde el comienzo de la carrera clásica de Mora en el Teatro Colón de Buenos Aires, su encuentro y aprendizaje con los notables del tango y sus viajes por el exterior.

En la previa, Mora Godoy dio a conocer las expectativas que tiene por esta participación en la Feria del Libro. «Reencontrarme con el público de Catamarca después de tanto tiempo, es una emoción. Me encanta Catamarca. me parece una provincia bellísima. la ciudad siempre tan hermosa, tan mágica. tan cálido es ese público. siempre me han recibido y me han ovacionado tanto en las presentaciones en la plaza cuando las hice. Va ser un placer. Lo que busco transmitir en este espectáculo siempre es llegar al público, conmoverlo, que lo disfrute, que se entretenga. que sienta ganas de bailar el tango, que se contagie esas ganas de bailar el tango», aseguró.