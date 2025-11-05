Ayer, por requerimiento del SAE-911, personal de la Seccional Décima llegó hasta la calle Florida al 700, a raíz de un siniestro.

En el lugar, los efectivos constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en la cocina del inmueble.

De inmediato se solicitó la presencia de Bomberos de la Policía, quienes tras realizar tareas de su especialidad sofocaron las llamas que produjeron daños materiales totales en ese sector de la morada, por lo cual Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 labraron las actuaciones de rigor.

Artículo anteriorEn busca de apoyo a las reformas, Santilli empezó a contactar a gobernadores
Artículo siguienteActo inaugural de la 17° Feria del Libro de Catamarca este miércoles a las 20 hs
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor