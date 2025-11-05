Ayer, por requerimiento del SAE-911, personal de la Seccional Décima llegó hasta la calle Florida al 700, a raíz de un siniestro.
En el lugar, los efectivos constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en la cocina del inmueble.
De inmediato se solicitó la presencia de Bomberos de la Policía, quienes tras realizar tareas de su especialidad sofocaron las llamas que produjeron daños materiales totales en ese sector de la morada, por lo cual Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 labraron las actuaciones de rigor.