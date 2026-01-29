Durante esta semana comenzó el Operativo de Descacharrado en el marco de la Campaña de Prevención del Dengue, con actividades que se desarrollan en distintos barrios de la localidad de Los Altos y en los próximos días toda la jurisdicción.

El trabajo se lleva adelante de manera articulada entre el Municipio, el Honorable Concejo Deliberante y el Área Programática N°6, con el objetivo de eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor y proteger la salud de la comunidad.

Desde el Municipio se solicita la colaboración de los vecinos, invitándolos a retirar de sus patios todos aquellos elementos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en focos de reproducción del insecto.

Este tipo de operativos resultan fundamentales para resguardar la salud pública y reducir el riesgo de propagación de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika.

