Durante esta semana comenzó el Operativo de Descacharrado en el marco de la Campaña de Prevención del Dengue, con actividades que se desarrollan en distintos barrios de la localidad de Los Altos y en los próximos días toda la jurisdicción.

El trabajo se lleva adelante de manera articulada entre el Municipio, el Honorable Concejo Deliberante y el Área Programática N°6, con el objetivo de eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor y proteger la salud de la comunidad.  

Desde el Municipio se solicita la colaboración de los vecinos, invitándolos a retirar de sus patios todos aquellos elementos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en focos de reproducción del insecto.  

Este tipo de operativos resultan fundamentales para resguardar la salud pública y reducir el riesgo de propagación de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika.  
 

Artículo anterior⚠️ AVISO METEOROLÓGICO POR TORMENTAS
Artículo siguiente⚽ Se viene el Torneo de Verano en el Club Sportivo Concepción
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor