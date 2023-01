Columna de Opinion.

En los últimos días se pudo ver la rapidez y exprés casi del trabajo de la Justicia ante el supuesto caso de represión policial en las afueras del boliche Wika contra dos hermanos que son hijos de una funcionaria judicial de la provincia.

Esto destapo la olla de la gran diferencia que hay en la sociedad, dependiendo de quién es, se trabaja más rápido en la Justicia lo cual no debería ser así.

Sumado también a que genero una especie de quiebre interno dentro de la Fuerza Policial, ya que los altos mandos Como el Jefe Policial y la Ministra de Seguridad se pusieron a disposición de la familia de los damnificados y no así de los policías ahora ya sumariados por dicho caso.

En estos días se cumple ya un mes del ESCANDALO JUDICIAL con el caso de ROJITAS ex ministro de Desarrollo Social quien fue asesinado de un golpe en la cabeza y aun no hay avances en la causa y no hay detenidos, hasta el momento sin saber quién asesino al ex ministro de la provincia.

Esto demuestra la falta de decisiones verdaderas e concretas tanto políticamente y judicialmente, comenzando un año con muchas cosas por corregir.