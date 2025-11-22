Con un importante acompañamiento de público, quedó inaugurada la noche del jueves 20 de noviembre la muestra del 2° Salón de Artes Visuales de Catamarca en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela, en una edición marcada por la diversidad estética y la presencia creciente de artistas emergentes.

El acto comenzó con las palabras de Gabriela Brouwer, jefa del Museo, quien ofreció una cálida bienvenida a los artistas participantes y al público que colmó las salas del edificio. Brouwer destacó especialmente la calidad y la factura de las obras, señalando que cada una de ellas es “digna de estar en el Museo”, y subrayó el trabajo de montaje realizado para esta edición. Explicó que se buscó que las piezas dialoguen entre sí, creando un recorrido coherente y un guión curatorial a partir de una temática totalmente libre, que este año permitió una notable diversidad de conceptos y manifestaciones artísticas.

La diputada provincial Natalia Ponferrada entregó a la directora de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso, y a la propia Brouwer, la declaratoria de interés parlamentario del Salón de Artes Visuales, un certificado que, señalaron, es un impulso fundamental para continuar promoviendo el crecimiento del Salón y fortalecer su lugar dentro del campo cultural de la provincia.

En su alocución, Brouwer destacó la importancia de la participación de artistas jóvenes y emergentes y los alentó a seguir participando para legitimar el salón y sus propias trayectorias. “Es muy importante que se hayan animado”, expresó Brouwer, recordando que en la edición anterior predominó la presencia de artistas con trayectoria, mientras que este año fueron muchos quienes dieron el paso y decidieron presentarse. “Está muy bueno que se animen a mostrar su obra, porque están a la misma altura”, remarcó.

En esta edición 2025 fueron premiadas las obras de Eva Ana Finkelstein, quien obtuvo el Primer Premio Adquisición con una escultura sin título; Ada Cigno, Segundo Premio con el grabado “Paisaje imaginario”; y Leonardo Raúl Nicolás Seura, Tercer Premio Adquisición con el dibujo “Ansia”. También se otorgaron menciones honoríficas a Mariana Cendoya Bedin (escultura sin título) y Cecilia Andrea Lobo Romero (textil “Geometría del ser”), además de dos menciones del jurado sin retribución económica: Santiago Lucas Guevara, por su pintura “Yacimiento”, y Liliam Valeria Córdoba, por “Quirquincho”.

El 2° Salón de Artes Visuales de Catamarca, que se puede visitar en el Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316) con entrada libre y gratuita reúne además de las obras premiadas y con menciones, otras que fueron aceptadas en el proceso de selección.