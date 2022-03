Se trata de la música compuesta para el documental “The Last Glaciers” que se estrenó esta semana (el martes 22 de marzo) en cines IMAX ; en el Dia Mundial del Agua.

Dirigida y producida por el galardonado cineasta Craig Leeson -Un océano de plástico- y el emprendedor y héroe de la montaña de las Naciones Unidas Malcolm Wood, “The Last Glaciers” es un impresionante documental que lleva a los espectadores en un viaje intercontinental de cuatro años para explorar las causas y los efectos del cambio climático en la Antártida, el Himalaya, los Alpes, los Andes y más.

La película se esfuerza por transmitir optimismo sobre la lucha contra el cambio climático mientras continúa la conversación y motiva a las personas a marcar la diferencia. Como una historia convincente de precaución y esperanza, el documental captura la fragilidad del mundo natural y el impacto que los humanos tienen en los sistemas de soporte vital del planeta.

Inspirada en artistas como James Horner, Alan Silvestri, Jerry Goldsmith y John Williams, la banda sonora es una producción arrolladora dirigida por cuerdas que refleja los vastos paisajes que aparecen en la película. “Fue un honor ser invitado por Craig para componer la partitura de ‘The Last Glaciers’”, contó Jono Grant de Above & Beyond al respecto.

“Para la dirección musical, sentimos que era importante que reflejara la belleza de nuestro planeta cambiante que Craig había capturado con elegancia. Estilísticamente, queríamos combinar nuestra experiencia musical, en gran parte electrónica, con una orquesta en vivo para crear una composición híbrida. Para nosotros era importante que la partitura reflejara los desafíos que enfrenta el mundo actual y los que enfrenta Craig como individuo y cineasta durante el transcurso de la filmación. Además de transmitir una sensación de urgencia, queríamos que la partitura mostrara un tono optimista y alentara una llamada positiva a la acción por parte del espectador”, dice Grant. La partitura fue escrita en colaboración con el estimado productor, compositor e intérprete Darren Tate, un viejo amigo de la banda.

Este es el trailer del documental.

