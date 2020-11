Aunque la mayoría esperaba que mañana fuese el gran día, Amazon ha decidido adelantarse… ¡y ya es Black Friday en su catálogo! El gigante de las compras online anunció ayer su doble jornada de frenéticos descuentos que ya tiene a los usuarios inmersos en la búsqueda y captura de los mejores chollos en pequeños electrodomésticos para el hogar, en todos los artículos beautyde su web y, por su puesto, en las últimas apuestas de la tecnología deportiva. De hecho, estas últimas se encuentran entre las indiscutibles favoritas; y es que, ¿quién puede resistirse a unos a auriculares bluetooth con descuento?

Este wearable hace tiempo que se convirtió en uno de los must de la mayoría y, hace unas semanas, en uno de los artículos más ansiados de este Viernes Negro (con permiso de los smartwatches y las rebajas que también están activas en grandes modelos). Por ello, no hemos querido perder la oportunidad desde 20deCompras de destacarte una de las primeras ofertas con las que Amazon ha querido estrenar su Black Friday: ha rebajado a mitad de precio unos auriculares bluetooth de Homscam. ¿Es o no un chollo? Eso sí, corre, que vuelan: este descuento solo estará activo durante las próximas horas.

Estos auriculares cuestan solo 29,99 euros Amazon

Estos auriculares cuentan con tecnología bluetooth 5.0 para ofrecer una conexión estable de calidad y un sonido estéreo Hi-Fi sin pérdidas. Tienen una autonomía de 15 horas gracias al estuche de carga donde podemos volver a recargar su batería si nos quedamos sin ella, tras hasta cuatro horas de uso continuado.

Tres consejos para mantenerlos en buen estado

Cuidado con la batería. Debemos evitar que se descarguen por completo (igual que la del móvil) para que así se alargue su vida útil. Es recomendable usarlos con entre un 30 y un 80% de carga y, cuando los apaguemos, que ronden el 80%.

Debemos evitar que se descarguen por completo (igual que la del móvil) para que así se alargue su vida útil. Es recomendable usarlos con entre un 30 y un 80% de carga y, cuando los apaguemos, que ronden el 80%. ¡Sesión de limpieza! Estos dispositivos están en constante contacto con nuestros oídos por lo que tenemos que intentar limpiarlos muy a menudo. El polvo y la suciedad pueden, además, afectar a la calidad del sonido. Para dejarlos impolutos, basta con limpiarlos con un trapo húmedo.

Estos dispositivos están en constante contacto con nuestros oídos por lo que tenemos que intentar limpiarlos muy a menudo. El polvo y la suciedad pueden, además, afectar a la calidad del sonido. Para dejarlos impolutos, basta con limpiarlos con un trapo húmedo. Las temperaturas extremas… ¡lejos! Estas pueden afectar a la efectividad de la batería, por lo que es recomendable mantenerlos alejados de ciertas temperaturas. Si los hemos expuesto al calor, debemos colocarlos sobre una superficie fría. Y, por supuesto, cualquier efecto será menor si los guardamos en su estuche de carga.

Descubretodas las ofertas de este Black Friday.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.