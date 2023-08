Música

La galería John Marchant anunció la triste noticia de su muerte el miércoles.

En una conmovedora nota, el galerista escribió: “Anunciamos con tristeza el fallecimiento de Jamie MacGregor Reid 16 de enero de 1947 – 8 de agosto de 2023; artista, iconoclasta, anarquista, punk, hippie, rebelde y romántico.“Jamie deja una hija muy querida, Rowan; una nieta, Rose; y un enorme legado. Majestad Universal, Veridad, Amor, Infinito”.

El artista visual punk -conocido sobre todo por su Décollage, lo contrario de un collage- creó el famoso estilo de recorte de periódico que utilizó en la portada de la canción de 1977 de los Pistols “God Save The Queen” (Dios salve a la Reina), en la que aparecía una joven Reina Isabel II con el título de la canción pegado en los ojos y la boca de la monarca. Apareció por primera vez en un panfleto para una protesta sobre el transporte público en San Francisco en 1973. Nacido en Londres en 1947, Reid falleció en Liverpool, donde vivió muchos años.

La icónica ilustración se basaba en la fotografía de Cecil Beaton de la difunta monarca.

Los Sex Pistols reeditaron su éxito clásico con motivo del Jubileo de Platino de la soberana el pasado mes de junio. La canción, publicada originalmente en 1977 durante el Jubileo de Plata de la Reina, fue prohibida por la BBC y la mayoría de las emisoras de radio, alcanzando el número 1 en las listas de singles del Reino Unido.

Jamie Reid creó el estilo de letra mientras diseñaba Suburban Press, una revista política radical que dirigió durante cinco años.

También se utilizó en el álbum clásico de los Pistols “Never Mind the B******s“ y en los singles “Anarchy in the UK“, “Pretty Vacant“ y “Holidays in the Sun“.

En 2007, en el 30 aniversario del lanzamiento de “God Save the Queen”, el artista estrenó el nuevo grabado, “Never Trust a Punk”, que se expuso en la London Art Fair.

En 2009, como protesta, después de que se afirmara que Damien Hirst iba a demandar a un estudiante por infracción de derechos de autor, Reid lo llamó “matón del arte hipócrita y codicioso” y se asoció con Jimmy Cauty para producir su imagen “For the Love of Disruptive Strategies and Utopian Visions in Contemporary Art and Culture” (Por amor a las estrategias disruptivas y las visiones utópicas en el arte y la cultura contemporáneos) como broma sustituyendo “God Save The Queen” por “God Save Damien Hirst” .

Un año después, David Jacobs, miembro fundador del grupo situacionista estadounidense Point-Blank, retó a Reid a realizar el gráfico “Nowhere Buses” que apareció en la portada de “Pretty Vacant”.