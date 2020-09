7 trucos (infalibles) para evitar insectos, moscas y hormigas en la cocina

15 septiembre, 2020 0:11

Si tu cocina tiene problemas de insectos o simplemente querés evitar que moscas y hormigas llenen el lugar, en esta nota hay 7 trucos que no van a fallar.

Muchas veces una cocina puede llenarse de insectos. Ya sea porque algún alimento en mal estado los atrae o simplemente hay una plaga instalada en las cercanías que se divierte acercándose a la comida, las hormigas, moscas y otro tipo de insectos se instalan y son muy difíciles de sacar.

Sin embargo, en esta nota te dejamos siete trucos muy prácticos y que deben convertirse en hábitos para evitar que los insectos se instalen en la cocina. De llevarlos a cabo y hacerlo constantemente, los resultados serán más que los esperados.

No dejar restos de comida

Por más que parezca una obviedad, es importante no dejar restos de comida en platos, recipientes o en superficies ya que las hormigas sobre todo suelen sentirse muy atraídas por la comida. Además, pueden sentirse atraídas por los restos por más que no ronden las cercanías de la cocina habitualmente.

Limpiar y desinfectar las superficies

Mantener una buena higiene del lugar donde se prepara la comida es una cosa crucial para evitar que los insectos llenen el lugar. Es muy importante limpiar las superficies donde la comida está habitualmente ya que puede quedar impregnado el olor y eso atraer a las plagas.

Cubrir los alimentos y fuentes

Cualquier alimento que se quede al aire libre puede ser una gran atracción para moscas o abejas. Por eso, si no se va a comer y el plato se quiere dejar en exteriores, hay que taparlo de tal forma que no sea visible o que su olor no atraiga a las plagas.

Barrer y pasar un trapo

Otro lugar que puede acumular pequeños restos de alimentos es claramente el piso. Por eso, hay que mantener una higiene constante y casi diaria del mismo. Barrerlo y luego pasarle un trapo son dos acciones que demoran poco tiempo y son casi infalibles en estos casos.

No dejar la comida de la mascota en el piso

Si sabemos que el perro o gato no va a seguir comiendo, dejar la comida en su recipiente pero en el piso es un gran atractor de insectos. Basta con poner el recipiente en la mesa o la mesada y dejarlo cubierto para evitar que lleven las hormigas.

Sellar los puntos de acceso

Cualquier orificio, por más pequeño que sea, o cualquier grieta que haya en la pared puede ser refugio para cualquier insecto de menor tamaño. Por eso, es muy importante que estén bien tapados.

Cuidar la basura

Por último, es muy importante que la basura esté el menor tiempo posible dentro de la propiedad o, en su defecto, bien cubierta. Las moscas sobre todo se sienten muy atraídas por su olor y suelen invadir la cocina en apenas pocos segundos.

