Las plataformas de streaming cuentan con una amplia cartilla de títulos par los amantes del deporte. El top 7 de series para disfrutar en cuarentena.

Las plataformas de streaming se han convertido en grandes aliadas de las millones de personas deben permanecer en casa por causa de la cuarentena. Las ficciones de suspenso, terror y romance, son algunas de las favoritas por estos días.

Sin embargo, Netflix y Amazon Prime también cuenta con una amplia cartilla de títulos para los amantes del deporte. Acá compartimos el listado de las 7 mejores series y documentales que podrás encontrar en estas populares plataformas para disfrutar desde tu sillón favorito.

1. Maradona en Sinaloa:

Una producción que cuenta con un pegajoso y muy divertido intro. Pese a haber despertado críticas no contar todo lo que pasó con Diego Maradona durante su estancia por Dorados, tanto la narrativa, como los protagonistas de cada episodio han cautivado a los espectadores. Disponible en Netflix.

2. Matchday The Inside Of FC Barcelona:

Una serie que relata las sensaciones de los jugadores de uno de los equipos más grandes del planeta, el FC Barcelona, durante los partidos más importantes de la temporada 2018-2019. Lo que se vive detrás de cada partido y dentro del vestuario. Disponible en Netflix.

3. All Or Nothing Brazil National Team:

Se trata de una serie de Amazon Prime que abarca todas las intensas emociones y demonios que afrontó Brasil como anfitrión de la Copa América de 2019. Aunque el final de la historia es conocido por todos, lo interesante de esta producción es ver las historias de cada jugador y los “secretos” que se guardan en el vestidor.

4. Sunderland ‘Til I Die:

Una serie documental para ver en Netflix y que sin duda cualquier amante del deporte disfrutará al máximo, porque evoca las emociones que se viven tanto dentro de la cancha como en la tribuna. Muestra como vive el equipo Sunderland A.F.C, de gran tradición en Inglaterra, tras descender a segunda división.

5. Six Dreams:

Cuenta la historia de seis protagonistas de la Liga de España entre los que se destacan Amaia Gorostiza, la primer presidenta de un club de primera división, y el futbolista mexicano Andrés Guardado. Una apuesta de Amazon Prime.

6. El Corazón de Sergio Ramos:

El atractivo de la serie no es la vida personal del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, sino la mentalidad, el éxito y lo que se puede aplicar de su historia en la vida cotidiana. Quienes deseen la pueden disfrutar en la pantalla de Amazon Prime.

7. All or nothing Manchester City:

Contrario a Sunderland, Manchester City es un club que pasó de la pobreza a la riqueza en cuestión de meses. Ahora, su reto es ser un equipo exitoso. Lo más llamativo de esta producción, disponible en Amazon Prime, es ver el método de trabajo de Pep Guardiola, uno de los entrenadores más aclamados del planeta.

