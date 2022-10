Música

Los 2manydjs reeditan su LP de 2002 que los lanzó a la fama, «As Heard On Radio Soulwax Pt.2», con motivo del 20º aniversario y ofrecerán un concierto en Londres.

Los hermanos belgas Stephen y David Dewaele darán a la mezcla un tratamiento de reedición de lujo, con fotografía restaurada de Richard Young.

El mix también estará disponible en breve para su reproducción en streaming por primera vez.

También conocidos como Soulwax, los Djs actuarán en Londres junto a Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Kittin y más invitados “específicos del 2002” que aún no se anunciaron.

Como siempre, Stephen y David Dewaele conectan el pasado, el presente y el futuro como nadie más, “haciéndolo de la manera más difícil desde el 2002″, dijo 2manydjs sobre el anuncio en un comunicado de prensa.

A principios de este año, David Dewaele habló sobre una serie de nuevas remezclas en las que 2manydjs había trabajado, incluida una remezcla de 20 minutos de “Blue Monday” de New Order para el espacio Desert Island Disco del programa. Stephen dijo sobre este remix: “Teniendo en cuenta lo fundamental que es esa canción, no sólo para nosotros, sino para millones de personas, pero para nosotros especialmente… el primer concierto que dimos con mi hermano fue en 1997. Y el primer disco que pusimos fue ‘Blue Monday’. Y como DJ, cambias constantemente los discos que pones y, sin embargo, creo que sólo hay un pequeño puñado de conciertos en los que no hemos no hemos tocado ‘Blue Monday’. Es un tema fundamental para nosotros, está en nuestro ADN musical.”

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-