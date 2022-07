Las herramientas, los nombres de dispositivos, las marcas tecnológicas… Todos tienen un porqué detrás de su creación. Hay logos que puede que no sean lo que crees que es, palabras que no te hayas preguntado por su origen o productos que llegasen por motivos que no esperar. Hoy, en 20Bits, te vamos a resolver dudas que no sabías que tenías hasta ahora.