El creciente papel de TikTok en la cultura popular provocó la resurrección de innumerables canciones en los últimos años, incluyendo algunas de rock de hace más de una década.

Mientras que muchos de los usuarios de la aplicación, pertenecientes a la generación Z, estuvieron expuestos a los pilares de la década del 2000 como Paramore y Arctic Monkeys, gracias a los recientes lanzamientos varias canciones que fueron lanzadas hace años, y que eran clásicos para los millennials, encontraron una nueva vida en TikTok.

Algunas de estas canciones sirvieron de banda sonora para escenas icónicas de la televisión y el cine, y ahora se encuentran con un nuevo público. Aunque algunos de estos artistas se tomaron un descanso para emprender carreras solistas o centrarse en su salud mental, su música sigue viva.

Según un reciente informe de Billboard, estas son las 10 canciones de rock de mediados de los años 2000 que TikTok revivió:

01 VAMPIRE WEEKEND – “A-PUNK”

Publicada originalmente: Febrero de 2008

Reactivación en TikTok: octubre de 2020

Los gigantes del indie son conocidos por su mezcla única de elementos de rock, afropop y música clásica, y su enérgico éxito de 2008 encontró un nuevo aprecio entre los jóvenes guitarristas e instrumentistas en TikTok a partir de octubre de 2020. Varios covers virales de la pista han salido en TikTok desde su ascenso original en la plataforma, así como videos hechos por fans que compararon la pista con clásicos alt más antiguos con acordes similares, incluyendo “Blitzkrieg Bop” de los Ramones y “This Charming Man” de los Smiths.

02 SIMPLE PLAN – “I´M JUST A KID”

Publicada originalmente: Febrero de 2002

Revival en TikTok: abril de 2020

Esta canción pop-punk sobre los dolores del crecimiento en la infancia fue una de las primeras canciones de rock que encontraron nueva vida en TikTok. Circuló por primera vez en la plataforma en abril de 2020, poco después de que comenzara la pandemia del COVID-19. Los usuarios recreaban fotos sentimentales de la infancia años después al ritmo de la melodía. La popularidad de la tendencia fue impulsada principalmente por las familias que se reunieron para la cuarentena en medio de órdenes de permanencia en casa y un futuro incierto. Desde entonces, el grupo ha creado su propia presencia en TikTok, y en mayo de 2020 incluso participó en la tendencia.

03 BLINK 182 – “I MISS YOU”

Publicada originalmente: Febrero de 2004

Revival en TikTok: abril 2021, agosto 2022

Otro tema que ayudó a definir la estética emo de los años 2000, “I Miss You” se ha encontrado en varios ciclos de tendencias en TikTok. En la primavera del 2021, muchos músicos tomaron la plataforma para versionar la canción, y algunos exageraron cómicamente lo que denominaron “cantar en cursiva” o “el acento emo.” Y el verano pasado, otros usuarios de TikTok sincronizaron los labios con la primera estrofa del segundo verso, “Where are you?”, y superpusieron la canción a vídeos divertidos sobre inconvenientes cotidianos o el uso de la comedia para superar traumas. El grupo debutó recientemente en TikTok con trajes de conejo mientras anunciaba su multitudinaria reunión del 2023 y su nuevo single “Edging”, que se publicará el viernes.

04 PARAMORE – “MISERY BUSINESS”

Publicada originalmente: Junio de 2007

Repetición en TikTok: mayo de 2021

Después de un paréntesis de cinco años, Paramore regresó triunfalmente el mes pasado con su nuevo single, “This is Why”, la primera canción lanzada de su próximo álbum 2023 del mismo nombre. Antes de la reunión, la banda mantenía su estatus de realeza del pop-punk, gracias en parte a la interpolación de Olivia Rodrigo de “Misery Business” en su tema “good 4 u”, que fue un éxito en las listas de éxitos de 2021 y que provocó varias tendencias en TikTok que mezclaban las dos canciones. Los millennials hicieron gala de su estilo emo y punk en la época del lanzamiento de Paramore en 2007, lo que pone de manifiesto los lazos nostálgicos entre generaciones. Hayley Williams, de Paramore, tomó la decisión de eliminar la canción de la lista de canciones de la banda en el 2018, después de que Williams expresara que ya no se alineaba con sus valores feministas, pero en octubre, la banda tocó la canción en su primer show en cuatro años.

05 SNOW PATROL – “CHASING CARS”

Publicada originalmente: Junio de 2006

Revival de TikTok: julio de 2021, febrero de 2022

La balada de rock alternativo de Snow Patrol, reconocible al instante, fue la banda sonora de dos escenas fundamentales de los dramas de la década de 2000, Anatomía de Grey y One Tree Hill. La declaración de amor en la letra añadió un elemento poderoso a estas escenas de vida y muerte, y la emoción que se desprende sigue resonando con la generación Z. La canción tuvo su primera portada viral en la plataforma en julio del 2021 por un usuario llamado Paravi, pero comenzó a ser tendencia en febrero del 2022, sobre todo con usuarios que apreciaban la composición de la canción o que recorrían los lugares de rodaje de Anatomía de Grey. Y como ocurrió durante el boom de YouTube hace 10 años, varios otros usuarios han publicado versiones acústicas de la canción.

06 MY CHEMICAL ROMANCE – “TEENAGERS”

Publicada originalmente: Julio de 2007

Repetición en TikTok: julio de 2022

A menudo considerado como un himno emo esencial, “Teenagers” encontró una nueva popularidad más de 10 años después de su lanzamiento – tanto con los padres de los adolescentes como con los propios adolescentes – mientras My Chemical Romance continuaba con su tan esperada reunión. Algunos padres acudieron a TikTok para compartir cosas rebeldes o cómicamente dramáticas que sus hijos adolescentes habían hecho, pero al entrar en julio del 2022, se formó una narrativa diferente. En medio de la anulación del caso Roe vs. Wade en junio, la generación Z protestó en todo el país, y muchos usuarios se apresuraron a hacer playback con “Teenagers” y destacar la tenacidad de su generación.

07 HINDER – “LIPS OF AN ANGEL”

Publicada originalmente: Abril de 2006

Revival en TikTok: julio-agosto de 2022

El éxito de Hinder ha sido aclamado como “rock para padres” por muchos oyentes de la Generación Z, mientras que ha sido objeto de comentarios divididos en TikTok unos 16 años después de su lanzamiento. Muchos de los usuarios de la aplicación han sincronizado los labios con la canción y han explicado cómo ayudó a sus padres a superar los divorcios en la década del 2000… a pesar de la impresión inicial de que su letra puede glorificar el engaño. Otros la han comparado con “Glimpse of Us”, el éxito de Joji del 2022, ya que ambas canciones describen a una persona que recuerda una relación pasada a pesar de estar con una nueva pareja. Aunque el líder original de Hinder, Austin John Winkler, dejó la banda en el 2013, han vuelto a la carretera con el nuevo cantante Marshal Dutton, y publicaron una nueva versión acústica de “Lips of an Angel” en TikTok en agosto.

08 ARCTIC MONKEYS – “505”

Publicada originalmente: Abril de 2007

Revival de TikTok: agosto de 2022

Los incondicionales del rock liderados por Alex Turner han regresado recientemente con música nueva y antigua. Varias de sus canciones, incluyendo “I Wanna Be Yours” y “Do I Wanna Know?” (ambas del álbum AM del 2013) han encontrado una nueva vida en TikTok después de que muchos usuarios revivieran la estética de Tumblr, mientras que “Why’d You Only Call Me When You’re High?” también hizo las rondas en TikTok en el 2020 tras la versión de la canción de Miley Cyrus para el MTV Unplugged. Más recientemente, “505” ha explotado en la plataforma gracias a una variedad de videos diferentes -desde “desmoronarse por completo” después de una larga carrera, hasta cantar mientras se reúnen las tendencias de moda inspiradas en el 2014.

09 KEANE – “SOMEWHERE ONLY WE KNOW”

Publicada originalmente: Febrero de 2004

Repetición de TikTok: septiembre de 2022

El éxito de la banda británica del 2004 ha sido un elemento dramático de películas y programas de televisión a lo largo de los años, incluyendo apariciones en He’s Just Not That Into You, Anatomía de Grey y Glee. En septiembre, los creadores de TikTok utilizaron la canción para poner banda sonora a sus propios vídeos con la leyenda “conversaciones con mi pequeño yo”, alternando entre fotos de la infancia y fotos de adultos cumpliendo sus sueños. El vocalista Tom Chaplin reconoció la versión acelerada de la canción que inició una cadena de tendencias en TikTok en una entrevista con el NME poco después de que comenzara a ser tendencia en la plataforma en Estados Unidos de nuevo, añadiendo que “Somewhere Only We Know” “sigue tomando nuevas vidas.”

10 COLDPLAY – “VIVA LA VIDA”

Publicada originalmente: Junio de 2008

Revival en TikTok: septiembre de 2022

El éxito teatral de la canción Viva La Vida o Death and All His Friends de Coldplay contiene innumerables referencias históricas y describe a un poderoso líder que ha caído en desgracia mientras reflexiona sobre su pasado. Algunas de las referencias bíblicas de la letra son las que provocaron una tendencia en TikTok en septiembre del 2022, en la que los usuarios cristianos han compartido sus versos favoritos en montajes de vídeo con la canción sonando de fondo. Aunque la banda aún no ha respondido a la tendencia, sí que mantiene una gran presencia en TikTok, con el líder Chris Martin y sus compañeros de banda compartiendo momentos entre bastidores de vídeos musicales y actuaciones recientes

