Nuestros jóvenes ajedrecistas lograron un gran triunfo en un encuentro online disputado a través de Lichess, imponiéndose por 21,5 a 14,5.

👏 Se destacaron Joel Menéndez, Lautaro Tolosa, Zoe Menéndez, Tiago Gómez, Nicolás Fernández y Mateo Medina, quienes representaron de gran manera a nuestra provincia.

La jornada fue organizada por los propios chicos, combinando competencia, compañerismo y mucha pasión por el ajedrez. Desde la Asociación Catamarca Ajedrez acompañaron la actividad y cerraron el encuentro con una merecida celebración.

¡Felicitaciones a todos por dejar bien alto el nombre de Catamarca! ❤️♟️