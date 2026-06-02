Nuestros jóvenes ajedrecistas lograron un gran triunfo en un encuentro online disputado a través de Lichess, imponiéndose por 21,5 a 14,5.

👏 Se destacaron Joel Menéndez, Lautaro Tolosa, Zoe Menéndez, Tiago Gómez, Nicolás Fernández y Mateo Medina, quienes representaron de gran manera a nuestra provincia.

La jornada fue organizada por los propios chicos, combinando competencia, compañerismo y mucha pasión por el ajedrez. Desde la Asociación Catamarca Ajedrez acompañaron la actividad y cerraron el encuentro con una merecida celebración.

¡Felicitaciones a todos por dejar bien alto el nombre de Catamarca! ❤️♟️

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