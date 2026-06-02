El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó impulsar una investigación penal para determinar si el Poder Ejecutivo incurrió en una conducta discriminatoria al retirar el pliego de María Verónica Michelli, quien había sido propuesta para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

La denuncia que dio origen al expediente fue presentada el 29 de mayo por José Luis Magioncalda y Juan Martín Fanzio, integrantes de la agrupación Reset Republicano, y apunta a establecer si la decisión estuvo motivada exclusivamente por el vínculo familiar de la candidata con el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon.

Según los denunciantes, Michelli fue la única postulante cuyo pliego fue retirado de entre los enviados al Senado durante ese período, sin que existieran cuestionamientos públicos sobre su trayectoria profesional o antecedentes para el cargo.

Las medidas solicitadas por Marijuan

En su dictamen, Marijuan pidió avanzar con una serie de medidas para esclarecer los hechos. Entre ellas, requirió que se ratifique formalmente la denuncia y que se verifique si existen otras causas vinculadas al mismo tema.

Además, solicitó al Senado de la Nación información detallada sobre el estado del expediente de Michelli, incluyendo si el pliego fue efectivamente presentado, cuál fue su recorrido administrativo y si existe alguna comunicación formal del Poder Ejecutivo solicitando su retiro.

Otra de las medidas impulsadas por la Fiscalía es la citación de Hugo Alconada Mon para que declare como testigo. El objetivo será confirmar el vínculo familiar con la postulante y determinar si recibió algún tipo de aviso, advertencia o comunicación relacionada con la decisión oficial.

La investigación y los posibles delitos

La causa quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas.

El planteo judicial se apoya en la Ley 23.592, que sanciona actos discriminatorios en distintos ámbitos, incluyendo el acceso a funciones públicas. En ese contexto, la investigación buscará determinar si el retiro del pliego obedeció a razones ajenas a la idoneidad profesional de la candidata.

Los denunciantes sostienen que el parentesco con Alconada Mon habría sido el único motivo detrás de la decisión, una situación que, de comprobarse, podría encuadrarse dentro de una conducta discriminatoria.

Cuestionamientos desde entidades jurídicas

La polémica también generó repercusiones en instituciones vinculadas al ámbito jurídico.

La semana pasada, el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo. Su entonces presidente, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que el retiro de pliegos ya remitidos al Senado constituye una práctica que debe aplicarse de manera excepcional, especialmente cuando el trámite ya obtuvo dictamen favorable de comisión.

En la misma línea, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” y recordó que la candidatura de Michelli había superado todas las instancias previstas en el proceso de selección de magistrados.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá determinar si existieron motivos legítimos para retirar la postulación o si la medida respondió a razones incompatibles con los principios de igualdad y acceso a la función pública.