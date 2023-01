La empresa estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) conformada

por representantes del gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de

Tucumán y Nación, es una de las seis firmas estatales que se mantiene sin déficit

en sus cuentas. Es decir, sin necesidad de auxilio económico para su

funcionamiento. De acuerdo a un informe del Ministerio de Economía, la empresa

que preside Fernando Jalil tuvo hasta septiembre un balance positivo de 1.3

millones de dólares.

Los números correspondientes a los nueve primeros meses de 2022 son

elocuentes. Según publicó el matutino porteño Clarín, que se hizo eco del informe,

“las empresas manejadas por el Estado -no incluye a YPF- exhibieron un déficit

operativo de 5.601 millones de dólares. A razón de 20,7 millones de dólares por

día”. En este orden de ideas, se indica que “de 34 empresas públicas, solo seis

mostraron números positivos”. “En los nueve primeros meses de 2021 el déficit

operativo fue de US$ 2.849 millones, es decir que en la comparación interanual, el

déficit prácticamente se duplicó”.

El déficit operativo es la diferencia entre lo que las empresas facturan -ingresos

corrientes- y lo que gastan -gastos operativos. La diferencia se salda con aportes

directos del Tesoro Nacional. El 56% del déficit operativo total del sector

“empresas públicas” se explica por los números de la empresa Enarsa, que es la

encargada de importar energía a precio libre y volcarla al mercado interno a un

precio menor. En 2021 pero sobre todo 2022 los precios de compra se dispararon

por efecto de la recuperación económica post pandemia y por la invasión rusa a

Ucrania. Solo Enarsa muestra un déficit operativo de 3.172 millones de dólares,

más de la mitad del rojo operativo del total de empresas públicas.

Detrás de la citada empresa aparecen los trenes de pasajeros, que arrojan una

pérdida de 966 millones de dólares en nueve meses. “Aquí se puede ver a pleno el

impacto del gasto en subsidios para no aumentar las tarifas bajísimas” indica el

artículo periodístico para acotar que “los trenes de pasajeros, que en su conjunto

emplean a más de 24.000 personas, pierden 3,57 millones de dólares por día”.

El tercer puesto en el ranking de empresas deficitarias es Aerolíneas Argentinas. Al

30 de septiembre las planillas oficiales muestran un déficit operativo de 439

millones de dólares, equivalentes a 1,6 millones de dólares diarios. El informe que

difundió Economía reconoce que “el principal gasto de las empresas públicas no

financieras responde a la función Energía, Combustible y Minería, seguido de la

función Transporte”. Detrás de Aerolíneas aparece Agua y Saneamientos

Argentinos (AYSA). Arrojó un déficit de 382 millones de dólares. Una parte

importante de las transferencias que recibe son para financiar obras de ampliación

del servicio.

En el lote de las empresas con resultado operativo positivo aparecen seis

compañías. La más destacada es la Administración General de Puertos (AGP) que

desde septiembre de 2021 pasó a administrar la hidrovía del río Paraná y acumuló

51.1 millones de dólares. Le siguen Dioxitek con U$S 9.2 millones, Tandanor con

U$S 4.5 millones y en la cuarta posición YMAD.