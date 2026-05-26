La Municipalidad de Antofagasta de la Sierra llevó adelante una emotiva jornada conmemorativa por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, fecha histórica que marcó el nacimiento del Primer Gobierno Patrio y el inicio del camino hacia la construcción de nuestra Nación.

Las actividades comenzaron con la celebración del tradicional Tedeum en la histórica capilla centenaria de la villa, para luego continuar en la plaza principal con el acto protocolar y el desfile cívico, del que participaron instituciones educativas, fuerzas de seguridad, autoridades municipales, representantes de distintas organizaciones y vecinos de la comunidad.

Durante su mensaje, el intendente Mario Cusipuma destacó la importancia de seguir fortaleciendo el desarrollo local mediante una administración responsable de los recursos del departamento, reafirmando el compromiso de trabajar para que la actividad minera continúe generando oportunidades, crecimiento y bienestar para los habitantes de Antofagasta de la Sierra.

En el marco de las actividades desarrolladas durante el fin de semana patrio, las autoridades municipales también acompañaron los festejos por el 21° aniversario de la Comunidad Originaria de Antofalla, participando de una jornada de encuentro, identidad y fortalecimiento cultural junto a sus habitantes.

Asimismo, el municipio estuvo presente en los actos organizados por las instituciones educativas de la localidad y de Los Nacimientos, ratificando su compromiso de acompañar a cada comunidad del departamento, fortaleciendo los vínculos institucionales y promoviendo la participación ciudadana en cada rincón de nuestro territorio.

Desde la gestión municipal se continúa trabajando en obras, programas y gestiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias antofagasteñas, mediante inversiones realizadas con recursos municipales, aportes provenientes del fideicomiso minero, acompañamiento del Gobierno de la Provincia y acciones de responsabilidad social empresaria.

En una fecha tan significativa para todos los argentinos, la comunidad de Antofagasta de la Sierra renovó su compromiso con los valores de unidad, trabajo y solidaridad que inspiraron la gesta de Mayo, reafirmando la construcción de un presente y un futuro con más oportunidades para todos.