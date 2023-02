La plataforma en streaming Netflix está dispuesta a terminar con las cuentas compartidas con usuarios que no conviven, al menos si no pagan un ‘Extra Sub’. Desde hace tiempo, se ha hablado del intento por evitar esta práctica, pero hasta ahora no habían explicado cómo pretendían cerciorarse de que esto no ocurriese.

Dentro del ‘Centro de ayuda’ de su página web, la empresa ha añadido información en la sección de ‘Compartir tu cuenta de Netflix‘. Según explican, las cuentas de Netflix estarán vinculadas a un hogar y, en caso de que se detecte que se inicia sesión desde otra ubicación, los usuarios deberán verificar sus dispositivos mediante un código disponible durante 15 minutos.

Para conocer si se está utilizando Netflix desde los dispositivos de un hogar, la compañía analiza las direcciones IP, los identificadores de los aparatos y la actividad de la cuenta de los dispositivos conectados. Cabe señalar que la empresa ha detallado que esto no se vigilará siempre que los usuarios estén utilizando la conexión a Internet vinculada al hogar del titular de la cuenta principal.

¿Qué ocurrirá durante los viajes o mudanzas?

Aquellos suscriptores de Netflix que se cambien de casa o que pasen una temporada en una segunda vivienda o se encuentren de vacaciones podrán seguir disfrutando del contenido de la app sin problema. En el caso de que sea la cuenta principal (la del titular), no hará falta verificar el aparato porque el WiFi que controla la firma es el que está conectado el dispositivo en el que se usa dicha cuenta.

Sin embargo, los que utilizan las otras cuentas tendrán que verificar sus aparatos a través del código que le llegará por correo electrónico al titular de la suscripción. El plazo en el que el número será rápido será de 15 minutos y, si no se introduce en ese momento, deberá solicitarse de nuevo.

