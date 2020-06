Todos y todas hemos leído, hace ya unos cuantos años, los famosos libros de ‘elige tu propia aventura’. Historias en las que, en un momento dado, el lector debía escoger entre varias alternativas y, dependiendo de su elección, el relato transcurría de una manera u otra.

Se trataba de hacer al lector partícipe de la creación. Era él –éramos nosotros– quien tenía en sus manos el futuro de los protagonistas. 41 años después de la aparición de estos libros –salieron en 1979– las cosas han cambiado mucho, pero, en este caso al espectador, le sigue motivando lo de manipular los designios de la historia. Ahora, gracias a Whatifi, podrán hacerlo con películas, ya que es una app de streaming de vídeo interactivo en el que tú eliges el final.

La idea surgió en la cabeza de Jaanus Juss, CEO y fundador de Telliskivi Creative Center, el centro creativo más grande de Estonia, sito en Tallin. Juss había puesto en marcha en los últimos tiempos obras de teatro en las que era el público el que decidía hacia dónde iba a la historia. El buen funcionamiento de esta iniciativa le llevó a pensar en trasladarlo al cine y a la pantalla del móvil.

Tal y como se apunta en The Hollywood Reporter, el éxito de ‘Bandersnatch’, un especial lanzado por Netflix con el equipo de Black Mirror en el que el espectador elegía su aventura, hizo que Juss y su socio comercial, Hardi Meybaum, tuvieran claro que su proyecto podía tener éxito.

Andreessen Horowitz fue quien lideró la campaña de búsqueda de financiación en la que lograron recaudar 10 millones de dólares. Algunos de los patrocinadores individuales fueron el CFO de Netflix, David Wells; el CEO de Supercell, Ilkka Paananen; el cofundador de Paypal, Max Levchin, y el fundador de Zynga, Marc Pincus.

Hasta nueve personas pueden elegir el final de la película con Whatifi

La aplicación es gratuita, aunque sus creadores no descartan sacar en el futuro una versión ‘freemium’. Hasta nueve personas pueden ver a la vez la película en Whatifi y, cuando llega un momento en el que hay que tomar una decisión, cada uno de ellos dará su opinión, aunque la decisión definitiva ha de ser siempre fruto del consenso. Hay un chat en la aplicación para que los espectadores hablen entre ellos.

Por el momento, sólo hay dos películas para elegir tu propia aventura en Whatifi. ‘Anatomy of a Decision’, que ofrece 64 posibles finales y ‘As Dead as it Gets’, un thriller con 16 finales alternativos.

Con base en Los Ángeles y Estonia, Whatifi tiene la intención de encargar proyectos a los cineastas y ha puesto en marcha un concurso de guiones con premios de hasta 200.000 dólares. A diferencia de la plataforma Quibi, que nació, también, para ver episodios de series de creación propia en el móvil –en este caso sin poder de decisión por parte del espectador–, que recaudó 1.800 millones de dólares y contrato a estrellas de Hollywood, en Whatifi tienen un proyecto, de momento, bastante más modesto, con actores desconocidos y un presupuesto mucho más apretado.