Wanda Nara posó con un corpiño con tiras y un escote súper pronunciado antes de dormir

11 septiembre, 2020

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara compartió una sensual foto con la que enloqueció a todos sus seguidores.

Cada vez que Wanda Nara hace una publicación en Instagram ciertamente da que hablar. Es que con casi 7 millones de seguidores de varios países del mundo, la modelo y empresaria argentina es una de las personalidades argentinas que más actividad tiene en redes sociales.

Desde historias jugando con sus hijos o disfrutando con su esposo Mauro Icardi, hasta fotos en las que despliega toda su sensualidad, pasando también por filosas opiniones de los temas en los que queda involucrada son algunas de las cosas que sube a Instagram.

Este jueves por la noche, antes de irse a dormir, la modelo y empresaria subió una jugadísima selfie al natural, luciendo un corpiño con tiras, con un pronunciado escote. Al lado escribió “Bonne nuit” (“Buenas noches” en francés). En solo 3 horas sumó más de 130.000 likes aunque ningún comentario, ya que inhabilitó esta opción.

Hace unos días Wanda protagonizó un nuevo cruce con su ex pareja y padre de algunos de sus hijos, Maxi López. El futbolista la criticó duramente luego de que dos de los pequeños dieran positivo para coronavirus: “Estoy indignado. Es una inconsciencia lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que vuelven de allá vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría contender?”.

Ella en respuesta publicó una foto de toda su familia junta, desmintiendo la información: “Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños. Nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación”.

