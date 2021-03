Música

Ya es un hecho que el californiano Bixler-Zavala y el portorriqueño Omar Rodriguez-Lopez volvieron al ruedo y están trabajando juntos desde 2019. Hoy vuelven a la escena con el anuncio del lanzamiento de una caja de vinilos que incluirá toda su discografía.

“La realidad de los sueños” es como los integrantes de The Mars Volta bautizaron este nuevo proyecto que sale a la luz en abril, más específicamente, el día 23.

“No sólo contiene toda la discografía de estudio de la banda, sino también algunos tesoros verdaderos como ‘Landscape Tantrums’, material inédito de las sesiones de estudio de ‘De-Loused In The Comatorium Sessions’ y un libro de fotos con tomas exclusivas detrás de escena. El set de 18 LP está limitado a 5.000 copias, estando prensados en vinilo negro de 180 gramos y viene con una caja característica y diseñada al estilo de The Mars Volta”, según detalló la banda.

La misma estará a cargo del sello Clouds Hill y en cuanto al costo de esta caja de lujo, se anunció que en Europa costará 399 euros.

Rose Bouzon