Este sábado 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la Feria de Tienda C en la Casa de la Cultura, con una propuesta que reúne lo mejor del arte, el diseño y la producción local.

Desde las 17 hasta las 21 hs, el segundo y tercer patio de la casona ubicada en San Martín 533 se llenará de color, creatividad y talento independiente.

Con una selección de más de 30 expositores, la feria ofrecerá productos que van desde cerámica, textiles, accesorios, objetos para el hogar y piezas de arte, hasta gastronomía regional, vinos y licores artesanales. Muchos de estos artículos también están disponibles todo el año en el espacio permanente de Tienda C que funciona en el mismo edificio.

Además, el público podrá disfrutar de una propuesta gastronómica con variedad de sándwiches, pizzas y cerveza artesanal de Cervecería Caudilla, ideal para acompañar la tarde.

Bajo el lema “Hay Feria”, el evento propone una experiencia cultural diferente, pensada para quienes buscan apoyar el diseño local y el trabajo artesanal.