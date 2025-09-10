Este sábado 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la Feria de Tienda C en la Casa de la Cultura, con una propuesta que reúne lo mejor del arte, el diseño y la producción local.

Desde las 17 hasta las 21 hs, el segundo y tercer patio de la casona ubicada en San Martín 533 se llenará de color, creatividad y talento independiente.

Con una selección de más de 30 expositores, la feria ofrecerá productos que van desde cerámica, textiles, accesorios, objetos para el hogar y piezas de arte, hasta gastronomía regional, vinos y licores artesanales. Muchos de estos artículos también están disponibles todo el año en el espacio permanente de Tienda C que funciona en el mismo edificio.

Además, el público podrá disfrutar de una propuesta gastronómica con variedad de sándwiches, pizzas y cerveza artesanal de Cervecería Caudilla, ideal para acompañar la tarde.

Bajo el lema “Hay Feria”, el evento propone una experiencia cultural diferente, pensada para quienes buscan apoyar el diseño local y el trabajo artesanal. 

Artículo anteriorTarea comunitaria para acondicionar la capilla Virgen de Luján en Capital
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor