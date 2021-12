Ayer se viralizó un video de la licenciada y docente Celia Bensadon, en el que describe las condiciones de salud en las que se presenta a trabajar en varios establecimientos educativos. Audios de colegas que acompañan el video señalan

que la educadora aguarda la licencia de Reconocimiento Médico por las patologías que le generan trastornos motrices y complicaciones en el habla.

Ante la difusión del video, Analía Leiva de Ominetti, subsecretaria de Reconocimiento Médico, asegura que en los registros del sistema del área no figura un pedido de licencia de Bendason en lo que va del año.

En el video, la docente manifiesta: “Trabajo en la Escuela Municipal de Capital, en la Escuela 93, en la N° 5, en la N° 70 y soy profesora del Nivel Superior en la Clara J. Armstrong, La Merced y en la Escuela Maldones. Hace tres años y un poco más

empecé con mucho dolor y pensé que era un pico de estrés o nervioso y saqué un año de licencia para poder ver que me pasaba. De a poco apareció el temblor que tengo ahora y la dificultad para hablar y para moverme, estoy con problemas motrices severos. En las dos últimas semanas me caí 24 veces, varias en las escuelas, en la 93, en la escuela de Minería, ellos pueden dar fe. No falto nunca”. Seguidamente explica: “Estoy diagnosticada ya con fibromialgia severa y en proceso de diagnóstico de una enfermedad neurológica, ahora estoy tomando medicación para el Parkinson,

para ver si responde a eso, porque no hay un estudio que detecte la enfermedad. Los problemas motores que tengo me dificultan para trasladarme de escuela en escuela”.

En diálogo con Radio Valle Viejo, Leiva de Ominetti se refirió al video y explicó: “El problema es que ingreso al sistema para ver qué pasa con esta señora y no hay

antecedentes de nada de esta señora en este año. No ha pedido licencias, por lo que si no pide evaluaciones, no podemos saber qué tiene. En realidad lo que sí hay en el sistema son licencias psiquiátricas de años anteriores, que la han llevado a tener

descuentos en su salario por ese tema. Después hay un antecedente traumatológico que le generó cierto grado de discapacidad en un brazo”. La funcionaria solicitó a la

docente y a colegas que se acerquen hasta las oficinas de Reconocimiento Médico para que realice los procesos administrativos correspondientes. Sidca: “Sentimos gran impotencia”

Desde el Sindicato de Docentes de Catamarca (Sidca) se emitió un comunicado en el que señalan: “Durante toda la siesta circuló por redes sociales un video donde se muestra a una docente catamarqueña que debe ir a trabajar en un grave estado de

salud. Sus estudiantes y colegas comentan lo que vive a diario al presentarse a trabajar por no obtener aún de Reconocimiento Médico la autorización de licencia.

Sentimos gran impotencia ante este caso en particular, pero hay muchos más, donde la docencia ha sido vulnerada en sus derechos elementales, con humillaciones y destratos que uno creía de otra época, por parte de la Dra. Ominetti y el cuerpo de

‘profesionales’ que determinan licencias médicas docentes. La situación colma el vaso. Hay límite para aceptar el manejo discrecional de ciertos criterios al aplicar

normativa, a lo que se suma el trato agresivo y violento de los agentes públicos de RM a nuestra comunidad. Sin lugar a dudas, las capacitaciones sobre violencia de género y todo lo que la propaganda oficial usa sobre el respeto de DD. HH. es bofe

para la tribuna, porque en la realidad no se cumple”. Seguidamente, el comunicado de la comisión directiva del sindicato expresa: “Nuestra denuncia sobre el caso ha

sido presentada oportunamente en las oficinas correspondientes con la sospecha de pensar que algunos casos que llegan y pegan a ciertas figuras son cajoneados o demorados en su tratamiento, cuestión que habla también de la fragilidad del estado

de derecho ante ciertas denuncias. Nos duele, nos indigna, nos interpela, pero no nos paraliza. Exigimos sea removido todo el plantel que presta servicios en RM de la Provincia, porque queremos que los derechos de estos colegas sean respetados y

garantizados. Somos docentes, somos humanos, nos enfermamos y nos corresponde licencia por ello. Es un justo reclamo. Ni más, ni menos, lo justo. Sidca denuncia, exige y reclama. Es nuestro rol. Sidca, siempre en la defensa de los derechos docentes”.

