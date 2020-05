20 mayo, 2020 23:11

Desde que está al frente del noticiero de la noche en Canal 26, Sol Pérez muestra todas las noches su look a través de su cuenta de Instagram.

Vestido ajustadísimo y tacos animal print, el look de Sol Pérez que enloqueció a todos

Sol Pérez tiene una gran actividad en Instagram, donde cuenta con más de 5,3 millones de seguidores, a quienes enloquece con sus fotos. Y, como desde hace un mes está al frente del noticiero nocturno de Canal 26, la modelo sube a diario a sus redes sociales imágenes de su look.

Este miércoles, aprovechando la temperatura agradable que hubo en Buenos Aires, optó por un ajustadísimo vestido amarillo de cuero, algo de maquillaje y unos tacos animal print.

Vestido ajustadísimo y tacos animal print, el look de Sol Pérez que enloqueció a todos Vestido ajustadísimo y tacos animal print, el look de Sol Pérez que enloqueció a todos Vestido ajustadísimo y tacos animal print, el look de Sol Pérez que enloqueció a todos

Sus seguidores enloquecieron con su look y la llenaron de elogios. “Qué linda”, “Hermosa”, “Preciosa”, “Me encantás”, “Me vuelvo loco”, “Sos una potra” fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Cabe destacar que en las últimas semanas Sol Pérez recibió algunas críticas en las redes sociales de parte de gente que no la considera apta para estar al frente de un noticiero. Ella no se quedó callada y decidió salir a responderles.

“Para mí fue una propuesta buenísima desde el momento cero. Pareciera que solamente puedo sentarme, opinar y reírme pero no conducir un programa de noticias. Yo nunca voy a ser lo que ellos quieren que sea: no voy a ser la chica tonta. Lo decidí hace mucho tiempo. No me quedo callada cuando algo no me gusta”, lanzó.

