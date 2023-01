El 17 de enero se cumplió un año que los vecinos de Telarito, Balde de la Punta, El Quemado, El Bombilla, hicieron un corte de ruta de la 60, solicitando el acueducto. Son 50 km desde la localidad de San Martín hasta El Quemado.

El día 5 de abril del 2022, se firman convenio para el Acueducto San Martín, Telarito y El Quemado. Se trata de una obra “anhelada durante muchos años” por los habitantes del sur capayense.

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, en el marco del plan “Argentina Grande” de obras públicas para nuestra provincia, firmó ese día junto al gobernador Raúl Jalil, el acta para el financiamiento del Acueducto San Martín, Telarito y El Quemado, en el Departamento de Capayán. La obra tendrá una inversión de $229,3 millones, y beneficiará a 1.390 habitantes.

No teniendo respuesta hasta la fecha de manera favorable. Las autoridades competente tiene conocimiento de este gran problema que data de años de lucha y esperas. «Los pobladores de Telaritos, Balde de la Punta, El Quemado, El Bombillo, Pozo del Tigre, entre otras, ven lesionados seriamente sus derechos al no contar con un servicio de agua potable garantizado, no solo por la seguridad de lo que beben, sino además por la escasez de su suministro”,

En aquel corte de ruta, se comprometieron en dar una urgente solución, se firmo un acta pero nunca se comenzó con los trabajos. Solo se realizo una red de agua para 40 ganaderos, les queremos preguntar ¿Vale más la vida de un animal vacuno/caprino que un ser humano? Los vecinos estamos cansados de las mentiras de los organismos pertinentes y también de la Senadora departamental que va en promesas nada más. Los camiones cisternas no son una solución definitiva. Sr. Ministro donde esta el dinero de dicho convenio. Por ello no nos queda otra manera de protestar que realizar otro corte de ruta que lo realizaremos el día 30 de enero, sino no nos dan respuesta a lo solicitado.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital