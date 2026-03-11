El fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios, imputó e indagó a Leonardo Yoel Cano por los delitos de actos de crueldad contra animales y daños, en el marco de un hecho ocurrido en el departamento Valle Viejo

El fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios, imputó e indagó a Leonardo Yoel Cano por los delitos de actos de crueldad contra animales y daños, en el marco de un hecho ocurrido en el departamento Valle Viejo.

En la Investigación Penal Preparatoria, el fiscal cuenta con la denuncia de los propietarios del animal, acta de allanamiento, actuaciones policiales labradas por personal de la Comisaría de Santa Rosa, testimonios y demás constancias incorporadas a la causa, elementos que permitieron avanzar con la imputación del sindicado.

Cano fue citado a declaración indagatoria, instancia que se concretó ayer. Asistido por un abogado particular, se abstuvo de declarar.

De acuerdo con los elementos reunidos en la investigación, el hecho ocurrió el 7 de marzo pasado, alrededor de las 13:00 horas, en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo. Según la investigación la dueña del perro se encontraba en el patio delantero de su domicilio cuando escuchó un disparo proveniente de la vivienda de su vecino, Leonardo Yoel Cano. Momentos después observó que su perra, de pelaje blanco y de aproximadamente un año y medio de edad, salió herida desde esa propiedad y se desplomó sin vida sobre la cinta asfáltica, tras recibir un impacto en el sector izquierdo del cuerpo, entre el pecho y el lomo.

De acuerdo con la imputación, la muerte del animal se habría producido como consecuencia del accionar del imputado al hostilizar al perro, conducta que encuadra provisoriamente en el delito de “actos de crueldad contra animales y daños”.

