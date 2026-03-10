En el inicio de la misión oficial que desarrolla en Estados Unidos, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, participó de la apertura de Argentina Week, un evento que reúne a referentes del sector financiero y corporativo internacional con autoridades argentinas para promover oportunidades de inversión.

La actividad comenzó con una presentación del CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, quien dio la bienvenida a los participantes e introdujo al presidente argentino, Javier Milei. En su discurso, el mandatario defendió la apertura comercial y el rumbo económico basado en la libertad de mercado.

El gobernador Raúl Jalil asistió al encuentro junto a otros 10 gobernadores y funcionarios nacionales, acompañando la presentación presidencial y reforzando el mensaje de previsibilidad institucional que la provincia busca transmitir durante esta gira.

La presencia de Catamarca en este ámbito apunta a posicionar su potencial productivo dentro de la agenda de crecimiento que el país busca proyectar hacia los mercados globales, especialmente ante empresarios y fondos de inversión de Estados Unidos.

Panel sobre minería estratégica

En el marco del evento, el gobernador Jalil participará este jueves de un panel dedicado a la minería estratégica y los minerales críticos. Allí expondrá sobre el potencial de Catamarca y de la región en recursos como el litio, cobre, oro y plata.

El panel será compartido con los gobernadores de San Juan, Salta, Jujuy y Santa Cruz, y contará con la moderación de Paula Uribe, directora de Asuntos Externos de Rio Tinto.

La actividad fue organizada por la embajada argentina en Washington con el apoyo de entidades financieras y empresariales, entre ellas Bank of America, Citibank y AmCham.

Argentina Week fue impulsada por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto al equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el país y el sector financiero internacional y ampliar las oportunidades de inversión.