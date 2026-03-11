La Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital anunció su adhesión a la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma 2026 e invitó a vecinos y vecinas a participar de una jornada de controles oftalmológicos gratuitos.

La iniciativa se desarrollará bajo el lema “¿Sabías que el glaucoma puede producir ceguera?” y tiene como objetivo promover la detección temprana de esta enfermedad silenciosa que afecta el nervio óptico y constituye una de las principales causas de pérdida de visión irreversible.

Durante la jornada se realizarán controles simples que consisten en la medición de la presión intraocular y la revisión del nervio óptico. Desde el área de Salud indicaron que se trata de un procedimiento rápido, gratuito y completamente indoloro.

La actividad se llevará a cabo el viernes 13 de marzo de 2026 en el Nodo Tecnológico, ubicado en la intersección de avenida Güemes y avenida Virgen del Valle.

Los controles se realizarán en dos turnos:

Por la mañana: de 08:00 a 12:00.

Por la tarde: de 16:00 a 19:00.

La campaña está destinada a personas de todas las edades, aunque se recomienda especialmente que asistan mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares de glaucoma y pacientes con diabetes o hipertensión.

Desde la organización informaron que la atención será por estricto orden de llegada.