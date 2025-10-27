Facebook Instagram RSS
Valle Viejo: Dario Ramírez dio el batacazo y enterró al Gallo

Catamarca Provincia
En Valle Viejo se renovaron dos bancas en una elección pareja entre las principales fuerzas.

Con el 83 por ciento de las mesas escrutadas, Fuerza Patria se impuso con el 29,94 por ciento, seguida por La Libertad Avanza con el 22,81 por ciento.

De acuerdo con el sistema D’Hondt, las dos bancas quedaron repartidas entre ambas fuerzas: Darío Ramírez, actual director de Atención al Vecino por Fuerza Patria, y Gerónimo Cabrera, que renovó su banca por La Libertad Avanza, asumirán en diciembre. El “gallo” quedó tercero, que con este resultado empieza a ponerle fin a su carrera política.

