Continuando con el Operativo de Vacunación Covid-19, el Ministerio de Salud de la provincia informa que entre el lunes 23 y el martes 24 de agosto se completará la aplicación de dosis en mayores de 18 años en Capital según el siguiente cronograma:

•LUNES 23 DE AGOSTO

NODO POLI SUR

Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodríguez. Personas nacidas en el año 2002.

08 a 12 hs. (de la A a la L)

14 a 17 hs. (de la M a la Z).

Terminaciones de documento 0, 1, 2, 3 y 4.

NODO PREDIO FERIAL

Predio Ferial Catamarca. Personas nacidas en el año 2003, con 18 años cumplidos.

08 a 13 hs. (de la A a la L)

14 a 17 hs. (de la M a la Z).

Terminaciones de documento 0, 1, 2, 3 y 4. Solo residentes de Capital

•MARTES 24 DE AGOSTO

NODO POLI SUR

Av. Hipólito Yrigoyen y Fortunato Rodriguez.

Personas nacidas en el año 2002.

08 a 12 hs. (de la A a la L)

14 a 17 hs. (de la M a la Z).

Terminaciones de documento 5, 6, 7, 8 y 9. Solo residentes de Capital.

NODO PREDIO FERIAL

Predio Ferial Catamarca.

Personas nacidas en el año 2003, con 18 años cumplidos.

08 a 13 hs. (de la A a la L)

14 a 17 hs. (de la M a la Z).

Terminaciones de documento 5, 6, 7, 8 y 9. Solo residentes de Capital.

Rogamos a la comunidad respetar los requisitos de la convocatoria para no crear congestión. Se debe asistir con un documento que acredite nombre, edad y domicilio; deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.) y no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.). Además, se reitera que no se vacunará a nadie que no reúna las condiciones de la convocatoria.

De manera paralela se continúa avanzando con la aplicación de segundas dosis en toda la provincia y de primeras dosis a menores de entre 12 y 17 años que se hayan inscripto y que tengan turno adjudicado.

Aquí se puede consultar los Operativos de Vacunación de toda la provincia http://bit.ly/OperativosVacunaCovid