Desde UPCN Seccional Catamarca se elevó una nota formal al Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, solicitando la apertura del diálogo por la pauta salarial 2026, en defensa del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado.

La presentación incluye pedidos de incremento salarial, recategorizaciones, actualización de adicionales y bonificaciones, provisión de ropa de trabajo, regularización del personal precarizado y agilización de trámites administrativos pendientes.

Desde UPCN seguimos trabajando y gestionando en defensa de los derechos laborales y mejores condiciones para las y los trabajadores estatales.

La unidad y la organización son el camino.