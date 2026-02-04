En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemoró ayer 4 de febrero, desde el Ministerio de Salud de Catamarca reforzaron el llamado a la concientización y a la realización de controles médicos periódicos como principal herramienta para reducir la mortalidad por esta enfermedad.

En diálogo con Catamarca Despierta, la directora provincial del Cáncer, Mariela Nieva, remarcó la importancia de esta fecha y el trabajo sostenido que se realiza durante todo el año. “El gran objetivo es disminuir la mortalidad por cáncer en la población catamarqueña”, señaló.

Nieva explicó que se viene fortaleciendo el sistema de salud con equipamiento y servicios para la prevención y el diagnóstico temprano, como mamógrafos, controles de próstata, estudios dermatológicos y chequeos clínicos. Indicó que los cánceres con mayor prevalencia en la provincia son el de mama, cuello de útero, próstata y colon, todos con métodos de detección disponibles.

Asimismo, destacó que el lema propuesto por las Naciones Unidas para este año es “Unidos por lo Único”, que propone un enfoque centrado en la persona. “Cada paciente tiene una historia de vida que atraviesa no solo lo físico, sino también lo social, psicológico y espiritual”, expresó, y subrayó el rol de los equipos de cuidados paliativos en el tratamiento del llamado “dolor total”.

La funcionaria insistió en la necesidad de consultar ante cualquier señal de alerta y no postergar los controles por miedo. “El cáncer diagnosticado a tiempo se cura”, afirmó, y aclaró que la primera consulta debe realizarse con el médico de cabecera en los centros de salud.

En ese sentido, recordó que los vecinos pueden acercarse a los CAPS, hospitales de referencia y a la Dirección Provincial de Cáncer, ubicada en el Ministerio de Salud. También resaltó el trabajo conjunto con agentes sanitarios, obstetras y organizaciones no gubernamentales, como LALCEC, que brinda contención a pacientes del interior.

Finalmente, Nieva sostuvo que la fecha no es de celebración, sino de prevención. “No queremos que sigan muriendo personas por cáncer. Tenemos que hablar de esto y actuar a tiempo”, concluyó.