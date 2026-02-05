El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este miércoles ante la Justicia y negó cualquier vínculo con una vivienda ubicada en Pilar, en el marco de una causa que investiga su patrimonio. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, aseguró durante su declaración ante la Fiscalía de ese distrito.

Tapia declaró de manera virtual, en una audiencia que estaba prevista originalmente para este jueves pero que fue adelantada para el mediodía. En su exposición, ratificó la denuncia que había presentado días atrás contra dirigentes de la Coalición Cívica y un empresario, a quienes acusó de haber intentado extorsionarlo.

Según consta en su testimonio, el titular de la AFA afirmó no conocer a Facundo Del Gaiso ni a Matías Yofe, ni tampoco al empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.

Tapia sostuvo que la denuncia vinculada a la vivienda en Pilar no fue el origen del conflicto, sino la consecuencia de una serie de presiones y amenazas previas que, según su versión, comenzaron cuando se desempeñaba en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). En ese con, afirmó que se negó a habilitar un negocio millonario relacionado con el sistema de fotomultas.

“Camani, escudándose en Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, materializa las denuncias para coaccionarme junto con periodistas. No descarto que todo esto sea un concierto de una asociación ilícita”, expresó ante el fiscal.

El presidente de la AFA también denunció que, tras la presentación judicial en su contra, se desplegó una operación mediática destinada a amplificar la acusación. Según afirmó, se difundieron imputaciones graves como si fueran hechos comprobados, sin respaldo probatorio ni el debido contexto.

Además, cuestionó la difusión de información que consideró reservada, proveniente tanto de bases de datos públicas como de actuaciones judiciales en trámite. En ese sentido, advirtió sobre una secuencia de “acceso, filtración y difusión” que, a su entender, no fue casual. También denunció prácticas que calificó como invasivas, como la filmación de domicilios particulares con drones y su posterior exhibición televisiva, lo que —según señaló— expuso a familias y excedió los límites del ejercicio periodístico legítimo.

La semana pasada, Tapia había presentado un extenso escrito en el que se declaró víctima de una maniobra extorsiva y apuntó directamente contra quienes impulsaron la denuncia que derivó en la investigación sobre su patrimonio. En ese marco, solicitó allanamientos, el secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos de Camani, Yofe y Del Gaiso, y la citación de testigos bajo identidad reservada.