El senador nacional desarrolló una agenda en Bañado de Ovanta y la Capital catamarqueña. Puso en valor las tradiciones locales y agradeció el recibimiento del gobernador Raúl Jalil.

La recorrida comenzó en la localidad de Bañado de Ovanta, donde el legislador compartió actividades con vecinos y visitó la plaza principal. En ese contexto, destacó la importancia de las comunidades del interior y el rol de las tradiciones locales en la construcción de identidad.

Posteriormente, Uñac se trasladó a la ciudad Capital, donde recorrió la Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle y el Museo de la Virgen, dos espacios emblemáticos del patrimonio religioso y cultural de la provincia.

Según se informó, durante su visita el senador resaltó la relevancia de las tradiciones populares como parte fundamental de la identidad nacional y del fortalecimiento de una mirada federal del país.

La agenda continuó en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), donde Uñac presenció un ensayo de cuerpos de baile folclórico, en una actividad que buscó poner en valor el rol de las nuevas generaciones en la preservación de las expresiones culturales argentinas.

Asimismo, el legislador agradeció al gobernador Raúl Jalil por el recibimiento y destacó que Catamarca “combina cultura, fe, innovación, turismo y arraigo”, señalando que ese modelo es clave para proyectar el desarrollo del país.

La visita se enmarca en una serie de recorridas que el senador viene realizando por distintas provincias, con eje en el federalismo, las economías regionales, la producción y la cultura.