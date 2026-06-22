El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Enzo Carrizo y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, inauguraron un nuevo Centro de Emisión de Licencias (CEL) en la localidad de Saujil, departamento Pomán, que permitirá a los vecinos realizar trámites vinculados a la Licencia Nacional de Conducir sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Con esta apertura, ya son trece los Centros de Emisión de Licencias habilitados en toda la provincia, ampliando el acceso a este servicio en distintos puntos del territorio catamarqueño. Las licencias emitidas en estos centros poseen validez en todo el territorio nacional, garantizando que los conductores puedan circular conforme a la normativa vigente en cualquier punto del país.

En las nuevas instalaciones, los conductores podrán gestionar por primera vez su Licencia Nacional de Conducir, así como realizar renovaciones y otros trámites relacionados. El centro contará con personal capacitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), además de un médico auditor encargado de realizar los estudios correspondientes y emitir el apto médico necesario para completar el procedimiento.

El secretario de Seguridad de la Provincia, Gastón Venturini, destacó la importancia de acercar servicios esenciales a los ciudadanos y remarcó que la descentralización constituye una política de Estado impulsada por el Gobierno provincial. “El Estado debe estar presente donde vive la gente. Acercar este servicio significa reducir distancias, simplificar trámites y garantizar igualdad de oportunidades más allá de la geografía”, expresó.

El funcionario subrayó que el nuevo centro beneficiará especialmente a los habitantes de Saujil, Pomán y localidades cercanas, quienes podrán realizar el trámite de manera más ágil, ahorrando tiempo y recursos. Asimismo, recordó que la emisión de licencias no constituye únicamente un trámite administrativo, sino una instancia fundamental para garantizar la seguridad vial.

Finalmente, destacó que la habilitación del CEL permitirá fortalecer las políticas de prevención y ordenamiento del tránsito en la región. “A partir de hoy, Saujil cuenta con una herramienta más para cuidar la vida de sus vecinos. Cada licencia emitida con responsabilidad es un conductor más preparado y una ruta más segura”, concluyó.

La inauguración forma parte de las políticas provinciales orientadas a descentralizar servicios y acercar trámites esenciales a los ciudadanos, mejorando la accesibilidad y agilizando la atención en cada municipio.