LA PRESIDENTA DE LA CORTE

La ministra Fernanda Rosales Andreotti celebró que se realice un debate abierto y profundo con los operadores del sistema, los legisladores y participación ciudadana.

Días pasados, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, había dado a conocer que en el ámbito de la Legislatura se comenzará con una ronda de diálogos para avanzar con la reforma judicial que propone el Gobierno provincial. Conocido el anuncio de esta convocatoria, la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, celebró la iniciativa de la legisladora de la Cámara baja.

“Creo que los debates y deliberaciones sobre la reforma judicial son auspiciosos. Este debate sobre las reformas que deberían hacerse en el Poder Judicial, como en todos los poderes del Estado, debe ser con miradas y con una amplitud de opiniones. Creo que la diputada Cecilia Guerrero, en una nota, expresó muy bien que quienes tienen que participar, por supuesto, son los legisladores, el Poder Judicial y sus operadores, pero también quienes participan en el proceso, como los abogados y abogadas. Una reforma del Poder Judicial, con una verdadera intención de modificar que tiene que ver con su funcionamiento, necesariamente implica la participación de todos; una evaluación y un diagnóstico de por qué tenemos los problemas que la sociedad plantea que tenemos y cuáles serían esas soluciones”, consideró.

Con este norte, la presidenta de la Corte indicó que tanto la solución como los problemas a resolver no van en un solo sentido. Para Rosales Andreotti esa posible solución tiene que venir de la mano de un debate profundo, a conciencia, teniéndose en cuenta todos los factores vinculados con la resolución de un caso. A la vez, resulta fundamental la participación de las asociaciones civiles, “que muchas veces son las que apoyan y empujan las reformas”. En este plano, escuchar también a los operadores del Poder Judicial es una cuestión a tener en cuenta.

“Circunscribir una reforma únicamente a cuestiones operativas de mora judicial tiene que ver con un panorama un poco acotado sobre cuáles son los reclamos que la sociedad tiene para con el Poder Judicial. Se debe fijar primero cuál es la esencia que buscamos”, remarcó.

Idoneidad

Uno de los aspectos que resaltó la presidenta de la Corte es que la Constitución Provincial establece el requisito de idoneidad para el ejercicio de los cargos públicos. Al respecto, Rosales Andreotti estimó que “antes de definir cuáles son los procesos de cara a la sociedad, porque es bien profundo, se debe definir el sentido de esa idoneidad; si se trata de ver solamente una idoneidad técnica o estamos necesitando otra idoneidad, como el compromiso con el servicio público, con ver más allá de los papeles y del expediente, sino de mirar más allá y poder ver y escuchar a las personas que están detrás de ese trámite. Debemos tomar conciencia de que no es solo un trámite administrativo; hay personas detrás de eso”.

En el marco del diálogo y el consenso, destacó la participación ciudadana, a través de distintos organismos civiles. Al respecto, la referente del Poder Judicial valoró las primeras experiencias con los juicios por jurado, que ponen de manifiesto la participación de la comunidad en los procesos de administración de justicia. “Debemos ampliarlo a través de otras cuestiones y mirar qué es lo que queremos como Poder Judicial respecto a nuestra implicancia con la ciudadanía. Hacer una reforma a puertas cerradas, mirando solamente el espacio interno de los operadores judiciales quedaría corto. Por otra parte, las reformas tienen que mirar no sólo la modificación de los procesos que son muy importantes, sino también que esas modificaciones de los procesos resulten efectivas”, advirtió.

Reforma efectiva

En relación con las iniciativas para mejorar el servicio de justicia, Rosales Andreotti remarcó que la creación del Fuero de Violencia Familiar y de Género aún es efectiva. “Su implementación requiere de cuestiones presupuestarias y de personal. Cuando miramos la reforma tenemos que mirar cómo además de esa reforma, que en el papel nos parecen buenas, pueden llegar a ser una realidad para las personas y la ciudadanía, que necesitan acceder a esa justicia. Esa mirada tiene que ser integral y comprensiva, con todo lo que implica una reforma en términos de que además de ser una buena ley, que sea efectiva y que se cumpla. Siempre el diálogo es el mejor camino. Entiendo que es así para todo, junto con la escucha y poder comprender lo que le sucede a la otra persona en cada función que cumple y lo que le sucede al ciudadano cuando intenta acceder a la justicia”, consideró.

Comenzaron a ingresar expedientes para tramitar en las salas de la Corte

En otro orden, la presidenta de la Corte de Justicia, Rosales Andreotti, indicó que desde el 1 de febrero se puso en funciones la Ley Provincial 5473, a través de la Acordada Nº 4594. De esta manera, comenzaron a funcionar cuatro salas en el ámbito del máximo tribunal de justicia catamarqueño. Cada sala está integrada por tres ministros. Tales están divididas en

Recursos Ordinarios y Extraordinarios, Penal, Acción de Amparo y Amparo por Mora y Sumarios y Reclamos.

“Queda para el pleno de la Corte la competencia Contencioso Administrativo y demás competencias originarias fijadas por la Constitución Provincial, que tienen que ver con declaraciones autónomas de inconstitucionalidad y los conflictos de poderes. Siguen siendo competencia originaria de la Corte. Desde el 1 de febrero, los recursos de casación que ingresan sobre las distintas materias en las que están divididas las salas son resueltos por los tres miembros y no el pleno de la Corte”, explicó.

En este sentido, indicó que cada sala comenzó a recibir expedientes, los cuales ya están con trámite en curso. “La finalidad que estableció la Ley fue dar celeridad. Al ser menos integrantes, puede haber mayor celeridad en el trámite y en la resolución de los distintos expedientes que ingresan a la Corte. Va a generar mayor claridad en los criterios de la Corte y favorecer un poco el tema de la especialidad de cada una de las salas con sus materias”, detalló.

Otras funciones

Además, indicó que el trabajo de la Corte de Justicia, más allá del trabajo jurisdiccional que está relacionado con resolver los casos, “es la esencia misma del Poder Judicial”, también tiene a su cargo otras funciones, como el de Superintendencia, la capacitación de magistrados y funcionarios a través de la Escuela de Capacitación Judicial, la atención a cuestiones que tienen que ver con el género y la diversidad, a través de la Oficina de la Mujer; “la Policía Judicial es un componente fundamental de las investigaciones penales”.

En este sentido, señaló que los referentes se mantienen. La presidenta de la Corte de Justicia también está a cargo de la Escuela de Capacitación Judicial. La ministra Fabiana Gómez es la titular de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia. En tanto que el ministro Hernán Martel está a cargo de la Policía Judicial.

“La Corte de Justicia, como cabeza de un Poder del Estado, tiene muchísimas funciones. Es óptimo que se divida porque no pueden hacerse cargo de todo los siete miembros. Por ello se estableció esta división. Ello no quiere decir que en la Corte haya compartimentos y que no sea la Corte en pleno que tome todas las decisiones. Sí hay una división con respecto a las tres operativas”, aclaró.

Integración

Salas en funciones

Sala I de Recursos Ordinarios y Extraordinarios. Cáceres, Figueroa Vicario y Gómez

Sala II Penal. Rosales Andreotti, Martel y Saldaño

Sala III Acción de Amparo y de Amparo por Mora. Figueroa Vicario, Gómez y Cipitelli

Sala IV de Sumarios y Reclamos. Saldaño, Rosales Andreotti y Martel.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital