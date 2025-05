El temor de que un asteroide impacte contra la Tierra es tema recurrente entre la población mundial. A principios de año, el asteroide 2024 YR4 acaparó la atención de miles de personas cuando se estimó que tenía una probabilidad del 3,1% de impactar contra nuestro planeta en diciembre de 2032, sin embargo, esta amenaza fue descartada porque un estudio reveló que podría colisionar con la Luna.

Pese a que no existe ningún posible peligro en la actualidad, no es la primera vez que la comunidad científica se pone en alerta por el posible impacto de un asteroide contra la Tierra. Una situación similar a esta ocurrió cuando, en el año 2004, el Observatorio de Arecibo empezó a seguir la trayectoria de Apophis, una roca con un tamaño similar al edificio Empire State Building con sus más de 340 metros de diámetro. Durante un tiempo, las predicciones apuntaban que existía una probabilidad del 2,7% de un posible impacto en 2029. Sin embargo, se puso en marcha una campaña de observación y, finalmente, una serie de estudios concluyó que Apophis no representa un riesgo de colisión durante al menos un siglo.

Para garantizar que no supone ningún peligro para la Tierra, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) lanzará su ‘Misión Rápida Apophis para la Seguridad Espacial’ (Ramses, por sus siglas en inglés), de esta manera, estudiará el asteroide Apophis a medida que la gravedad de la Tierra altera sus características físicas. Además, de cara a un futuro, los hallazgos mejorarán la capacidad de defender nuestro planeta de cualquier objeto similar que se encuentre en curso de colisión.

No obstante, antes de que se produzca el lanzamiento de esta misión en el año 2028, la ESA espera recibir todo el apoyo necesario en una reunión del Consejo Ministerial de la Agencia que tendrá lugar en noviembre de este año.

El asteroide Apophis sobrevolará la Tierra en 2029



El asteroide Apophis realizará un sobrevuelo seguro, pero excepcionalmente cercano, a la Tierra el próximo 13 de abril de 2029.

Ramses empleará un conjunto de instrumentos científicos en la nave espacial principal y dos CubeSats más pequeños se desplegarán en Apophis para realizar un minucioso estudio de la forma, la estructura de la superficie, la cohesión, la órbita y la rotación del asteroide antes y después del sobrevuelo.

Si profundizamos en qué hará exactamente cada CubeSat, el primer satélite miniaturizado realizará sondeos de radar para conocer mejor la estructura interna de Apophis y analizar su entorno de polvo circundante. Mientras que el segundo, liderado por la empresa ilicitana EMXYS, se desplegará desde la nave principal a escasos kilómetros de Apophis para estudiar las propiedades geológicas del asteroide y realizar una maniobra de aproximación autónoma antes de intentar aterrizar en la superficie.

España participa en la misión Ramses



España participa en la misión Ramses con el despliegue del segundo CubeSat. José Antonio Carrasco, director general de EMXYS, afirma en el blog de la ESA que este proyecto marca un hito para la compañía: «Contribuir a una misión que monitorizará uno de los encuentros más cercanos a la Tierra con un gran asteroide representa el mayor nivel de desafío científico y tecnológico. Estamos orgullosos de aportar nuestras capacidades a los esfuerzos de defensa planetaria de Europa».

