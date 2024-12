Las aplicaciones Whatsapp, Instagram y Facebook, todas ellas propiedad de la multinacional Meta, han registrado este miércoles una caída a nivel mundial que ha afectado a millones de usuarios en todo el mundo. La incidencia se ha originado cerca de las 18:45 horas (horario peninsular), según han reportado usuarios en redes sociales como X.

El problema ha comenzado a solucionarse a las pocas horas y el servicio se está recuperando de forma paulatina. Así, Whatsapp ha restablecido la normalidad sobre las 20:30 horas, mientras que Facebook e Instagram están tardando un poco más y siguen registrando algunas incidencias.

La aplicación Down Detector ha registrado caídas de páginas a nivel global, que han reportado los usuarios de todo el mundo, aunque estas incidencias están cayendo en Whatsapp (no así en Facebook e Instagram, que siguen sin funcionar con normalidad). Hasta el momento, se desconocen las causas que han provocado esta caída de las aplicaciones de Meta, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

Caída mundial de Instagram. Cedida

Caída mundial de Whatsapp. Cedida

Caída mundial de Facebook. Cedida

Los principales problemas de usabilidad reportados por los usuarios en Instagram han sido problemas de carga y de envío (no se pueden subir posts). En Facebook, igualmente, no se podía utilizar con normalidad. En Whatsapp el problema habría afectado de forma desigual (usuarios que pueden utilizarlo bien y otros no).

Andy Stone, director de Comunicación de Meta, ha retuiteado un mensaje de la cuenta oficial de Meta en X (Twitter): «Somos conscientes de que un problema técnico está afectando la capacidad de algunos usuarios para acceder a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente».

