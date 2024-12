Música

La banda ya había cancelado una actuación después de que Dave Grohl anunciara que tuvo un hijo extramatrimonial.

Foo Fighters “canceló” una gira planificada para el 2025, según el fundador y director de festival francés Hellfest, Ben Barbaud.

Hellfest, el festival más grande de Francia, anunció su cartel completo para el año que viene, con Muse, Linkin Park, Kork y Scorpions como principales atracciones.

Durante una entrevista a Barbaud le preguntaron por qué decidió contratar a Muse, que estaba vedado en el festival. “Me los ofrecieron en bandeja. Hace un mes, me propusieron programarlos junto con un puñado de otros festivales europeos. Foo Fighters canceló su gira de verano y llamaron a Muse como refuerzos”, respondió.

Foo Fighters encabezó el Hellfest de este año. En agosto, concluyeron su gira estadounidense en apoyo de su álbum de 2023 But Here We Are.

En septiembre, Dave Grohl reveló que se había convertido en padre de una nueva hija extramatrimonial. Posteriormente, la banda canceló su actuación principal prevista en el Soundside Music Festival.