Hoy, a las 03:05, a solicitud del SAE-911, personal de la Seccional Décima llegó hasta cercanías de la calle 25 de Mayo al 1.200 y aprehendió a un joven de 27 años de edad, quien fue sindicado por su pareja, una mujer de 35 años, como el presunto autor de haberla agredido físicamente.

Por el hecho, la damnificada debió ser asistida por profesionales médicos del SAME y luego invitada a radicar la denuncia penal correspondiente, mientras que el sujeto fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.